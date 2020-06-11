非法入境內地男涉3宗爆竊案　曾在港犯案再度被捕

東九龍刑事部日前進行反爆竊行動，拘捕1名非法入境中國籍男子，涉四宗罪被捕。東九龍刑事部於5月至6月期間發現多宗手法相似的獨立屋、村屋爆竊案，案件主要於深夜時分，市民入睡時間，賊人會以工具撬開門或窗戶爆竊。警方經過情報分析及深入調查後，警方鎖定一名男子，最少涉及三宗案件，其2宗於西貢區、1宗港島西區，盜去現金、手錶等等，涉及金額共57萬，包括一隻勞力士10萬元手錶。

警方起獲的大批犯案工具、越南幣等。（陳蕾蕾攝）

內地男無入境記錄 非法入境作案

東九龍總區重案組第2隊總督察馬志聰表示，於6月9日下午5點，男子於愉景灣愉景灣道懷疑踩線，警員侍機上前拘捕涉案39歲姓陳中國籍男子。另外調查所得，男子並無入境記錄，為非法入境者，他亦曾用他人報失的身份證，於二手買賣店當走涉案的5萬元手錶。

其後，警方於男子入住的旺角彌敦道賓館發現爆竊工具，包括鐵筆、螺絲批、士巴拿，同時又檢走冰壺、犯案時身穿衣物。警方以涉嫌爆竊、藏有工具可作吸食毒品用途、使用他人身份證及非法入境將他拘捕。而被捕人曾有本地同類案底記錄。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

進行反爆竊行動東九龍總區防止罪案主任馮家恆指，東九龍總區防止罪案辦公室會到街頭宣傳及推廣防止爆竊的工作，如到區內派發宣傳單，又會於區內持份者舉行防罪講座、及為屋邨加強保安的方法提供可行建議。而東九龍總區防止罪案辦公室於2018年11月開始推行護城計劃予村屋村民，教育村民如何預防爆竊及派防盗裝置等。