奪命工傷拆散兩家庭　遺孀未走出喪夫陰霾　仍挺身助同路人解困窘

2個工傷家庭，2段傷痛回憶。4年前，修路工人譚權慰在工作時遭小巴撞斃，遺下妻子及3名年幼兒子，譚太接到噩耗時頓感晴天霹靂，惟趕抵醫院時枕邊人已逝去。回想往事，譚太至今仍未釋懷，淚如泉湧不能自止，她指每當看見其他工傷家庭，都會勾起自身的傷痛回憶。仍未完全走出喪夫陰霾的譚太，深明工傷遺孀的傷痛，最近她以「過來人」身份與工權會人員探訪其他遺孀，希望助對方對方疏導情緒，以生命影響生命。另一邊廂的周太，2年前亦經歷喪夫之痛，其任職漁護署外判清潔的丈夫，在清除海桑時墮海溺斃，她要獨力照顧6歲兒子，夫家親友更提出要瓜分丈夫的工傷賠償，令她百上加斤，情緒受困需接受心理治療。

經歷家庭巨變的譚太，近年以「過來人」身份幫助工傷遺屬，希望以生命影響生命。（蔡正邦攝）

奪命工業意外令涉事家庭帶來重大打擊，遺屬面對親人離世百般傷痛。工業傷亡權益會轄下的「媽媽組」，為工傷遺屬提供情緒支援及跟進服務，安排合適的傾訴對象助事主解困。工權會更提供義工訓練，組織經歷工傷的人士或其家屬，透過小組及探訪活動，協助自身及同路人度過難關。

2016年10月13日，42歲修路工人譚權慰於九龍塘窩打老道被小巴撞斃，遺下妻子及3名年幼兒子。肇事小巴司機潛逃60小時後回港落網，被法庭判囚半年。譚權慰離世後，現年47歲的譚太肩負照顧家庭重任，4年時間過去，她坦言仍未走出喪夫陰霾，但幸得工權會的支援，她亦逐漸敞開心扉，「香港人好有愛，我都好感恩，所以我想盡量幫助有需要嘅人」。

經歷家庭巨變的譚太，近年以「過來人」身份幫助工傷遺屬，希望以生命影響生命。譚太早前與工業傷亡權益會人員上門探訪的個案，是今年4月下旬發生的奪命意外，當時地盤工人顏訓真被工字鐵壓斃，遺下妻子及4名年幼子女。譚太坦言慘案令她想起4年前丈夫離世一事，而探訪顏訓真的遺孀時，她聲眼淚俱下說：「當年有人幫助我，我有能力時都想幫助他人。」

我希望我老公人生最後一段路，可以走得舒服點及無牽掛。 譚太（2016年奪命工傷案遺孀）

抵達醫院接噩耗 譚太：一個人喊咗4個鐘

事發那夜的凌晨，在家中照顧兒子的譚太，接獲家人來電指其夫遇車禍，六神無主的她安頓好兒子後，即獨自趕往醫院，腦海浮現千萬個想法，盼望丈夫大步檻過。譚太抵達醫院後，醫生緩緩步出急症室指，其夫搶救無效，「當時我晴天霹靂，我點樣同3個兒子交代佢哋爸爸死咗嘅消息？」

破曉前，譚太獲安排到停屍間見丈夫最後一面，眾人淚如雨下，「我好難面對老公離世，覺得自己發咗一場夢，我一個人係間房喊咗4個鐘！」

母兼父職 譚太：成為3名兒子的護蔭

「老公人生最後一程路，我盡量幫他辦得好點，他為了家庭辛苦太多年，工作時更犧牲性命。」母兼父職的譚太指，每當想起枕邊人的點滴，眼淚便不禁流下。她記得丈夫離世翌日，長子在家中吃麵時，憶起父親時企圖強忍淚水，最終不敵悲傷，眼淚掉進碗內，譚太為此傷心不已。

「老公生前好愛惜啲仔，即使佢工作好辛勞，收工後都會先照顧3個仔，我成日話佢唔係廿四孝Daddy，而係四十八孝Daddy。」每逢父親節及其夫生忌，譚太都會帶同兒子拜祭，她稱即使丈夫離世，仍希望兒子能幸福生活，自己亦成為3名兒子的護蔭，讓他們在健康快樂的環境下成長。

清潔工清除海桑時墮海溺斃 遺下妻子及年幼兒子

丈夫在2018年9月下旬工作時墮海溺斃，現年42歲的周太獨力照顧6歲的兒子，她坦言至今仍未走出喪夫陰霾，為此一度情緒受困。（蔡正邦攝）

2018年9月下旬，漁護署外判清潔工人周賢敏，於流浮山尖鼻嘴清除海桑時墮海溺斃，遺下妻子及年幼兒子。現年42歲的周太獨力照顧6歲的兒子，她坦言仍未走出喪夫陰霾，為此一度情緒受困，需接受心理及情緒治療，「我一見到海就好驚，因為我老公係浸死，至今我仲未敢去海邊！」

面對心靈煎熬，親友的陪伴更為重要，但周太稱丈夫的親友卻提出索錢要求，「老公嘅親戚覺得工傷（賠償）要畀佢哋，叫我畀幾十萬佢！」周太指丈夫離世後，夫家未有施予關懷，反而向她倆母子索錢，多次要求瓜分工傷賠償，讓她傷痛不已。兒子成為周太唯一支撐，即使前路迷茫，仍希望憑自己的努力，為兒子帶來曙光，讓他茁壯成長。