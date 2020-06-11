警搗紅磡非法賭檔　拘18人　檢釣魚機﹑1100元賭款

九龍城警區特別職務隊人員今（11日）中午展開打擊非法賭博行動，特別針對懷疑有黑社會背景人士操控的非法賭檔。人員突擊搜查紅磡民裕街41號凱旋工商中心1個單位，搗破1個經營約9個月的懷疑非法賭檔，拘捕12男6女，年齡介乎23至61歲。當中1名56歲姓張男子涉嫌「經營賭博場所」及違反預防及控制疾病條例599 f章，另外10名男子、6名女子及1名非華裔男子則涉嫌「在賭博場所內賭博」及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被捕；其中1名35歲男子亦涉嫌外出時沒有攜帶身份證明文件。另外，1名28歲及1名47歲男子被發現為被通緝人士。 行動中，警員檢獲1部釣魚機、1部射擊遊戲機、2部昆蟲機、1部讀卡器、1批遊戲卡及約1千100元賭款。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，警員檢獲1部釣魚機、3部射擊遊戲機、1部讀卡器、1批遊戲卡及賭款。（余睿菁攝）

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法賭博場所內賭博屬嚴重罪行，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為3萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民不應出席任何被禁止的集會，以預防疾病傳播。任何人如違反規定，可被定額罰款2000元。