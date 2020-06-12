【酷熱天氣】56歲退休消防員昨西貢行山猝死　感心臟不適後昏迷

撰文：黎靜珊
最後更新日期：
踏入夏天，本港近日天氣酷熱，昨日（11日）西貢發生最少4宗行山意外，當中2名行山人士陷昏迷，其中1人送院亡。據了解，不幸猝死的56歲男子王偉群為退休消防員，消防工會正聯絡家人提供適當協助。醫生及行山專家均提醒巿民在酷熱天氣下行各類戶外活動要小心注意身體狀況，並要帶備足夠水飲用。
據了解不幸猝死的56歲男子王偉群為退休消防員，消防工會正聯絡家人提供適當協助。
昨日（11日）中午約12時13分，56歲王偉群與4名友人行山至白腊灣時，王突然感到心臟不適，於是告知友人求助，未幾他陷昏迷，友人立即報警。飛行服務隊出動進行營救，直升機將他送往東區醫院搶救，惜返魂乏術。消防處職工總會副主席聶元風指工會聯絡死者家屬提供適當的協助，據其了解王退休1年左右，是前線隊員。
急症科專科醫生李家興指，在酷熱天氣下，心臟病患者應循序漸進行運動，讓患者身體慢慢適應。若感到不適就應立即停止，並到陰涼地方休息，而同行人士就應盡快協助患者報警，送院接受治療。李家興補充，如傷風感冒過後，進行劇烈運動亦有機會受病毒感染，出現心肌炎，嚴重或致死亡。
香港資深攀山專家鍾建民稱，酷熱天氣下行山有多項事宜需要留意：
1. 帶備足夠食水以補充水份，「有人對行山唔了解，覺得自己成日唔飲水，只帶一支樽裝水係唔夠」，如天氣像今天般酷熱，最好帶2至3公升飲料，因並非每條行山徑會有補給站。
2. 規劃行山時間，若行山路線較長，建議早上7時便出門，行到約早上11時，於陰涼地方或補給站稍作休息，待下午2時後再出發，於天黑前離開。
3. 因應身體盡力而為，當感到不適時，應立即向同行人士求助，「唔好死頂，行山唔係搵命搏」。
4. 穿著較淺色衣物，最好戴帽，「遮住頭，遮埋頸更理想。」