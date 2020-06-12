【酷熱天氣】56歲退休消防員昨西貢行山猝死　感心臟不適後昏迷

踏入夏天，本港近日天氣酷熱，昨日（11日）西貢發生最少4宗行山意外，當中2名行山人士陷昏迷，其中1人送院亡。據了解，不幸猝死的56歲男子王偉群為退休消防員，消防工會正聯絡家人提供適當協助。醫生及行山專家均提醒巿民在酷熱天氣下行各類戶外活動要小心注意身體狀況，並要帶備足夠水飲用。

據了解不幸猝死的56歲男子王偉群為退休消防員，消防工會正聯絡家人提供適當協助。

昨日（11日）中午約12時13分，56歲王偉群與4名友人行山至白腊灣時，王突然感到心臟不適，於是告知友人求助，未幾他陷昏迷，友人立即報警。飛行服務隊出動進行營救，直升機將他送往東區醫院搶救，惜返魂乏術。消防處職工總會副主席聶元風指工會聯絡死者家屬提供適當的協助，據其了解王退休1年左右，是前線隊員。

急症科專科醫生李家興指，在酷熱天氣下，心臟病患者應循序漸進行運動，讓患者身體慢慢適應。若感到不適就應立即停止，並到陰涼地方休息，而同行人士就應盡快協助患者報警，送院接受治療。李家興補充，如傷風感冒過後，進行劇烈運動亦有機會受病毒感染，出現心肌炎，嚴重或致死亡。