青衣化學廢物處理中心金屬架倒塌　多人被困全獲救　2人危殆

青衣化學廢物處理中心發生工業意外！今早（14日）9時許，青衣路51號環保署化學廢物處理中心，有金屬架倒塌，據報10名工人受傷，部份人一度失蹤被困，及後已全數救出，傷者分別送往多間醫院治理，2人情況危殆3人嚴重。目前消防坍塌搜救專隊繼續在場搜救。 據了解，涉事位置為中心內一個20米高﹑直徑長約3米的焚化爐，內部近日搭建金屬棚架進行維修工程，今早金屬架意外倒塌，導致維修工人被困。

青衣環保署化學廢物處理中心金屬架倒塌，多人被困。

多人被困全獲救

今早9時許，青衣環保署化學廢物處理中心位置，有石屎及金屬構築物墜落，據報10名工人受傷，4人一度失蹤被困，消防員到場進行救援，並派出至少13輛救護車趕抵現場。至上午10時40分，現場已救出10人，多名傷者由3架救護車分別送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院，其中2人情況危殆，3人傷勢嚴重。

消防處出動第一截撃車戒備

另外，消防處亦出動全港僅得兩輛的第一截撃車進行戒備；根據資料，該輛車主要於貯存大量汽油的地區執行長時間的滅火行動，車輛設有一個5,700公升泡沫缸和一個4,000公升水缸，車頂裝有一支放射量每分鐘6,000公升的泡沫槍，車頭防撞桿則裝有用作前線防護的噴嘴，另有5個噴嘴保護車身底盤底部。

勞工處：正調查意外原因

勞工處表示，處方於接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

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根據環保署網頁，化學廢物處理中心在1993年啟用，設計處理量為每年10萬公噸化學廢物。中心的現行管理和營運工作由衡力化學廢料處理有限公司承辦。化學廢物處理中心的主要作業包括收集化學廢物、分析廢物成分及處理化學廢物。

根據醫療廢物管制計劃，化學廢物處理中心是處理醫療廢物的指定設施。任何醫療廢物產生者必須根據《廢物處置(醫療廢物)(一般)規例》的規定安排妥善處置有關醫療廢物。醫療廢物產生者為履行此責任，可委託持牌醫療廢物收集者運送醫療廢物。除此安排之外，醫護專業人士可自行直接送交醫療廢物至化學廢物處理中心。化學廢物處理中心處置醫療廢物的收費為每1,000公斤$2,715。