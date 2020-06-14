青衣環保署化學廢物處理中心金屬架倒塌　多人被困2人昏迷

青衣化學廢物處理中心發生工業意外！今早（14日）9時許，青衣路51號環保署化學廢物處理中心金屬架倒塌，石屎及金屬構築物墜落，據報10名工人受傷，4人一度被困及後已全數由消防員救出，2人狀態昏迷。消防處派出至少13輛救護車趕抵現場，事件詳情仍在調查中。 至上午10時20分，多名傷者由3架救護車分別送往瑪嘉烈醫院、仁濟醫院及明愛醫院，其中2人傷勢嚴重。

根據環保署網頁，化學廢物處理中心在1993年啟用，設計處理量為每年10萬公噸化學廢物。中心的現行管理和營運工作由衡力化學廢料處理有限公司承辦。

化學廢物處理中心的主要作業包括收集化學廢物、分析廢物成分及處理化學廢物。處理的工序主要有3項，即含油廢水分隔、物理/化學處理及焚化。化學廢物處理中心設有多組附屬系統，輔助處理過程。這些系統包括廢物容器處理、貯存庫、化驗室及電腦系統。從業界收集的化學廢物的數量，將按化學成分及分布狀況，定時作出報告。

根據醫療廢物管制計劃，化學廢物處理中心是處理醫療廢物的指定設施。任何醫療廢物產生者必須根據《廢物處置(醫療廢物)(一般)規例》的規定安排妥善處置有關醫療廢物。醫療廢物產生者為履行此責任，可委託持牌醫療廢物收集者運送醫療廢物。除此安排之外，醫護專業人士可自行直接送交醫療廢物至化學廢物處理中心。化學廢物處理中心處置醫療廢物的收費為每1,000公斤$2,715。