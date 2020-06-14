一號風球下　女子大嶼山滑浪遇溺　昏迷送院不治

一號戒備信號仍然生效期間，大嶼山發生衝浪遇溺身亡意外。事發於今（14日）午12時，大嶼山嶼南道下長沙泳灘對開海面，有1名女子懷疑滑浪期間遇溺，其友人發現後將她救起，並報警求助。警方接報到場，39歲姓陳女子陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後於中午12時57分被證實死亡。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

大嶼南嶼南道下長沙泳灘假日時，有不少人會進行滑浪。（資料圖片／陳康智攝）

意外發生時，1號戒備信號仍然生效，至下午1時20分才取消。雖然所有熱帶氣旋警告信號已經取消，但天文台提醒，由於海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

翻查資料，下長沙向來是滑浪勝地，亦有滑浪課程以該地為授課地點。下長沙泳灘屬康文署轄下泳灘，大約2公里長，4月至10月的夏季期間有救生員當值，亦設有更衣室、淋浴設備和洗手間。泳區內浪急而高，近岸水淺，向來受滑浪愛好者歡迎。

過往下長沙泳灘亦曾發生遇溺意外，更有人因此喪命。去年7月，1名18歲應屆DSE男畢業生在下長沙泳灘的防鯊網外游泳，之後失蹤，獲救起送院後不治。2013年1月，香港當時受超強颱風海燕及東北季候風影響下，海面翻起巨浪，4名南亞裔青年落水游泳，被3米高巨浪捲走，其中1名18歲巴裔青年失蹤，27小時後，屍體於離岸50米海面被尋回。