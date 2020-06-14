風球下滑浪女大嶼山溺斃　泳客合力施救　目擊者﹕疑腳繩鈎防鯊網

深受滑浪者歡迎的大嶼山下長沙泳灘，受疫情影響仍未重新開放，亦無救生員當值，但不少人繼續前往滑浪，未料到發生遇溺意外。今午（14日）一號戒備信號仍然生效期間，1名39歲女子滑浪時遇溺，送院後證實不治。有目擊者透露，女事主為滑浪「初哥」，僅1年經驗，今日獨自前往滑浪，懷疑滑浪板腳繩鈎住防鯊網，令其倒下時遇溺。她由其他滑浪人士合力救回泳灘，並進行心外壓急救，惜返魂乏術。有滑浪人士指，由於颱風「風尾」影響，下長浪泳灘今日風高浪急，上午10時至中午12時浪高近2米。

事發於今（14日）午12時，大嶼山嶼南道下長沙泳灘對開海面，有1名女子懷疑滑浪期間遇溺，其他滑浪人士發現後將她救起，並報警求助。警方接報到場，39歲姓陳女子陷入昏迷，由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後於中午12時57分被證實死亡。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。

今日下午大嶼南嶼南道下長沙泳灘，有不少人會滑浪。（王譯揚攝）

目擊者﹕事主為滑浪新手 今日獨自落水

目擊者Bee表示，女事主為滑浪新手，約1年經驗，事發時獨自1人滑浪，無同伴。中午12時許，女事主被發現在靠近防鯊網位置遇溺，由滑浪人士合力救起，並為她進行心外壓急救，並報警救助，其後送上救護車送院搶救。讀者提供片段可見，當時女事主已獲救上沙灘，有10多名泳客嘗試救援，之後有救護員到場，眾人合力將女事主抬離泳灘。

懷疑女事主滑浪板腳繩鈎住防鯊網

滑浪板設有腳繩，用作滑浪人士跌倒時，不會被沖開，可即時捉住滑浪板游返岸。然而Bee轉述其他目擊者指，懷疑女事主的滑浪板腳繩鈎住防鯊網，令女事主倒下時遇溺，無法游返岸邊。

意外發生時，1號戒備信號仍然生效，至下午1時20分才取消。雖然所有熱帶氣旋警告信號已經取消，但天文台提醒，由於海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

颱風「風尾」影響 中午時份浪高2米

現場消息指，由於受新冠肺炎疫情影響，下長沙泳灘仍然關閉，無救生員當值，無人阻止滑浪人士在颱風下滑浪。有滑浪人士指，由於颱風「風尾」影響，下長浪泳灘今日風高浪急，以上午10時至中午12時尤甚，近2米高。 記者下午5時半抵達下長沙長泳灘，當時約20至30人正在滑浪。

目擊者懷疑女事主的滑浪板腳繩鈎住防鯊網，令女事主倒下時遇溺，無法游返岸邊。（王譯揚攝）

有30年滑浪經驗的阿虎提醒，應避開防鯊網，以防鈎住滑浪板及腳繩；亦不應在近石灘位置滑浪，以防跌倒時頭部向大石受傷；新生不宜獨自滑浪，宜找同伴互相照應。

此外，阿虎指出，不少滑浪人士征服1米高的浪後，便高估自己，一到海灘即時衝下水，輕視大浪的危險性。他個人每次落水前，會先觀察水流及浪的情況，必需量力而為，以策安全。

+ 5 + 4 + 3

翻查資料，下長沙向來是滑浪勝地，亦有滑浪課程以該地為授課地點。下長沙泳灘屬康文署轄下泳灘，大約2公里長，設有更衣室、淋浴設備和洗手間。泳區內浪急而高，近岸水淺，向來受滑浪愛好者歡迎。

過往下長沙泳灘亦曾發生遇溺意外，更有人因此喪命。去年7月，1名18歲應屆DSE男畢業生在下長沙泳灘的防鯊網外游泳，之後失蹤，獲救起送院後不治。2013年1月，香港當時受超強颱風海燕及東北季候風影響下，海面翻起巨浪，4名南亞裔青年落水游泳，被3米高巨浪捲走，其中1名18歲巴裔青年失蹤，27小時後，屍體於離岸50米海面被尋回。