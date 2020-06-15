葵涌婆媳糾紛　教孫問題爭執隻雙喊死　1飲清潔劑1食藥

葵涌發生企圖自殺案。14日深夜11時許，葵涌邨秋葵樓1單位內，據報有2名女子，分別服食藥物及飲「綠水」清潔劑企圖自殺。救護員接報趕至現場，發現單位內的2名女事主，其中1人昏迷不醒，另1人則仍有知覺。2人經即場急救後，先後由救護車送往荃灣仁濟醫院，現正搶救當中。消息稱，2名女事主為婆媳關係，其中新袍飲綠水、奶奶則服食止痛藥。警方已介入調查，正了解事發起因。

據悉，疑因教導1歲大孫兒，婆媳2人在家中發生爭執，期間2人先後服藥及飲清潔劑「要生要死」，一家之主未及制止，只好報案求助。其中奶奶送院時昏迷，經搶救後已漸漸恢復知覺。

警方指，接獲兩名事主的家人報案，懷疑兩人企圖自殺。救援人員接報到場，56歲姓林女子及其31歲姓曹媳婦，分別昏迷及清醒，被送往仁濟醫院治理。林經治理後回復清醒。經警方初步調查，相信兩人因瑣事爭執，其後林服用藥物企圖自殺，而曹則服用清潔劑企圖自殺，事件沒有可疑。