【有片】大角咀踢拖男疑付偽鈔召妓　被後巷剝光豬逼裸跑

踢拖男疑付偽鈔召妓後被逼遊街裸跑，片段在大角咀街坊間流傳，議論紛紛。片段中男子在拍攝者指示下，手持衣物，全身僅穿著一對人字拖，從後巷步出沿塘尾道行走，沿途經過住宅、汽車維修店，引來街坊奇異目光。記者到現場了解，街坊相信事發於周六上午8時許，當時大部分店舖未開門，男子出現的後巷平日會泊滿電單車，但片段亦未見。 據街坊所講，上址一帶除了一家K拉卡啦ok夜總會，沒有嫖妓服務，但相信男子不是光顧該夜總會：「如果係，佢（被打到）落唔到樓。」

男子不斷被拍片者以粗口辱罵，被指示在大角咀「兜個圈」，在塘尾道行走時吸引途人目光時，拍片者喊道：「唔好望呢啲人渣嚟，X你老X用假銀紙叫雞喎，都夠膽死，肉金都X你老X呃啲X家X！」到達塘尾道218號對開，指示男子「轉個彎著返衫，跑過去嗰度轉個彎，快啲啦！」

自新冠肺炎疫情以來，警方接連搗破偽鈔集團。3月4日警方在屯門拘捕10名男女，有人利用懷疑偽鈔乘搭的士、到便利店購物、到投注站投注及購買手提電話等，偽鈔面值包括100元、500元及1,000元，涉及17宗案件約值10萬元偽鈔。本月5日亦有人扮豪客，持偽鈔到油麻地2間金舖選購金飾，其間合共偷去價值共約13.1萬元金器。