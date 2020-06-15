鋼管舞女導師滑浪溺斃　家人傷心認屍　胞弟：家姐玩滑浪半年

昨午在一號戒備信號仍然生效期間，1名39歲女子於大嶼山下長沙泳灘滑浪時遇溺，送院後證實不治。今午（15日）死者家屬到殮房認屍時難掩哀痛。姓陳死者的胞弟透露，姐姐生前為鋼管舞及瑜伽導師，玩滑浪半年，昨日她出門時曾稱身體不適，但仍與從事滑浪教練的男朋友前往下長沙滑浪，未料到中午發生意外。

救護員到場後，眾人合力將女事主抬離泳灘。（讀者提供影片截圖）

今日中午12時許，姓陳39歲女死者的父母及親友前往殮房認屍，他們神情悲傷。死者胞弟向記者透露，姐姐生前是教鋼管舞及瑜伽，不算很熟水性，但可以在泳池游水，玩滑浪約半年，並於學滑浪時認識了教滑浪的男友，惟家人未見過其男友。

他續指，昨日胞姊與男友一同前往滑浪，出門時有透露身體不適，豈料至中午便發生事故。警察向家人表示，事發時事主在近岸邊水深1米的地方沉落水底，最後被人救起，進行心外壓，惟已沒有知覺，送往北大嶼山醫院後，由醫生證實不治。

事發於昨日（14日）中午12時許，當時一號戒備信號仍然生效，姓陳39歲女死者在下長沙泳灘滑浪時遇溺，其他滑浪人士發現後將她救起，進行心外壓急救，並報警求助。救護員接報到場，女事主已陷入昏迷，多名滑浪人士及泳客合力將她抬離泳灘。她由救護車送往北大嶼山醫院治理，其後於中午12時57分被證實死亡。警方經初步調查，相信事件沒有可疑，死因有待驗屍後確定。