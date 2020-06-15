梁凌杰逝世一周年．直播｜太古廣場千人獻花　800米人龍至紅棉道

2019年6月15日，反修例示威者梁凌杰身穿黃雨衣，在金鐘太古廣場天台掛橫額示威，結果不幸墜地身亡。今日（6月15日）為梁凌杰逝世一周年，有巿民舉辦悼念會，晚上在太古廣場獻花悼念，並呼籲出席人士穿黑衣及戴白絲帶，民陣秘書署成員亦會到場悼念。網民亦在屯門站屯門公園入口發起悼念會，將設壇供市民獻花致意。

【19:32】金鐘﹕悼念人士大排長龍，人龍過了紅棉道壁球中心，並進入行人隧道，至山頂纜車站對上的聖若瑟堂才見到隊尾。人龍長達 800米，估計人數接近2000人，氣氛平靜。

【19:29】屯門﹕約200名黑衫市民在屯門站 出席活動，他們高叫口號，並到祭壇前獻花。

【19:11】金鐘：譚文豪等立法會議員及富商「劉公子」劉定成到太古廣場悼念梁凌杰。