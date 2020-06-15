梁凌杰逝世一周年．直播｜太古廣場千人獻花　800米人龍至紅棉道

2019年6月15日，反修例示威者梁凌杰身穿黃雨衣，在金鐘太古廣場天台掛橫額示威，結果不幸墜地身亡。今日（6月15日）為梁凌杰逝世一周年，有巿民舉辦悼念會，晚上在太古廣場獻花悼念，並呼籲出席人士穿黑衣及戴白絲帶，民陣秘書署成員亦會到場悼念。網民亦在屯門站屯門公園入口發起悼念會，將設壇供市民獻花致意。
【19:32】金鐘﹕悼念人士大排長龍，人龍過了紅棉道壁球中心，並進入行人隧道，至山頂纜車站對上的聖若瑟堂才見到隊尾。人龍長達 800米，估計人數接近2000人，氣氛平靜。
【19:29】屯門﹕約200名黑衫市民在屯門站 出席活動，他們高叫口號，並到祭壇前獻花。
【19:11】金鐘：譚文豪等立法會議員及富商「劉公子」劉定成到太古廣場悼念梁凌杰。
【18:59】屯門﹕現時有約40至50人手持鮮花，附近V City有約10名警員戒備，氣氛平靜。
【18:53】金鐘：太古廣場中庭及各層有大量身穿黑衣人士叫口號及悼念梁凌杰。
【18:43】金鐘：逾千人排隊獻花，由太古廣場排隊至高等法院外。
屯門設有祭壇，多名市民身穿黑衣到場獻花鞠躬。（王譯揚攝）
近晚上7時，金鐘太古廣場中庭及各層有大量身穿黑衣人士叫口號及悼念梁凌杰。（林振華攝）
逾千人到太古廣場悼念梁凌杰，多人排隊獻花，由太古廣場排隊至高等法院外。（林振華攝）
【18:23】警方FB表示，晚上約6時，有人羣在金鐘太古廣場外一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。並指，警方正在現場加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。警方呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免近距離聚集，減低病毒擴散的風險。
【18:20】金鐘：現場逾百人，陸續鞠躬及獻花，悼念梁凌杰。
1名白衣男子遭到警方截查。（林振華攝）
【17:55】金鐘：警方截查1名在場人士身份證，並將1名穿黃色雨衣及戴V煞面具人士帶到一旁。雨衣男其後稱，警方指他身邊聚集太多人，但未有進一步行動。
【17:46】金鐘：太古廣場天橋內有不少人開始聚集，一帶約100人聚集，至少五架警車在場戒備。
【17:26】金鐘：多名防暴警察到太古廣場外進行拍攝，並呼籲在場人士散去，倘聚集可能被票控第599G章「限聚令」，並指多於50人的聚集，可能違犯非法集結。
下午近6時，多名防暴警察到太古廣場外進行拍攝，並稱在場人士聚集，可能被票控第599G章「限聚令」，並指多於50人的聚集，可能違犯非法集結。（林振華攝）