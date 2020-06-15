梁凌杰逝世一周年．直播｜太古廣場逾百人悼念　防暴警要求散去

2019年6月15日，反修例示威者梁凌杰身穿黃雨衣，在金鐘太古廣場天台掛橫額示威，結果不幸墜地身亡。今日（6月15日）為梁凌杰逝世一周年，有巿民舉辦悼念會，晚上在太古廣場獻花悼念，並呼籲出席人士穿黑衣及戴白絲帶，民陣秘書署成員亦會到場悼念。網民亦在屯門站屯門公園入口發起悼念會，將設壇供市民獻花致意。

18:23 警方FB表示，晚上約6時，有人羣在金鐘太古廣場外一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。並指，警方正在現場加強巡邏及截查可疑人士，防止及打擊罪案。警方呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集，並應避免近距離聚集，減低病毒擴散的風險。

18:20 金鐘：現場逾百人，陸續鞠躬及獻花，悼念梁凌杰。