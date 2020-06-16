【塌樹傷人】大圍老婦被樹枝擊中浴血　村長：涉事樹曾多次塌樹枝

大圍發生塌樹傷人事件，1名婆婆受傷送院。今（16日）早8時許，大圍積信街35號對開，有一截2米長、直徑0.1米的樹枝塌下，1名行經該處的婆婆走避不及被擊中，她頭及腳受傷，途人見狀報警求助。警方及消防趕抵現場，婆婆由救護車送往醫院治理。消防協助移除樹枝，警方正調查事件。據悉，涉事的為一棵石栗樹，過往已發生4至5次樹枝場塌下事件，今次首有人受傷。 有男村民今早買完麵包回家途中，見到婆婆被樹壓倒，「佢頭受傷，好痛苦，見佢郁唔到。」現場消息指，傷者為大圍村原居民，80餘歲，街坊叫她「長命婆婆」，居於涉事樹木旁邊的村屋，事發時懷疑婆婆前往倒垃圾，豈料樹枝突塌下，壓中婆婆，她倒地頭傷浴血，右腳亦被樹壓傷，附近茶餐廳老闆聞聲前往查看，並為她急救。

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涉事塌樹旁的建築材料店負責人陳小姐則立即致電傷者家人，其孫子帶同紗布等為婆婆止血。記者前往婆婆村屋了解，應門的工人姐姐稱，婆婆鍾意行街，事發時岀去走走，怎知遇上意外。現時同住的孫子陪同婆婆去醫院，婆婆的子女在英國生活，孫子及曾孫曾留港與她同住。

涉事樹木曾多次有樹枝塌下

村長李志凱事後前往現場了解，以為有人一早鋸樹致意外發生，原來是樹枝自行墮下。李表示，涉事樹木已非首次塌下，以他所知，過往有4至5次樹枝塌下意外，今次是首有人受傷。村長又指，平時黃昏時間樹下有很多長者乘涼休憩，若樹塌下會更危險。李志凱稱，不少村民希望相關部門可以檢查涉事樹木，以確保街坊安全。

陳小姐稱，她於上址開舖4年，涉事樹木已塌了4次，有一次壓到旁邊的村屋，一次樹枝塌在她店門前，只好通知相關部門到場處理。記者現場所見，涉事樹下放有膠凳，有婆婆稱，平時會坐在樹下乘涼，「平時好多人坐，不過今日就少，梗係會擔心。」

村長李志凱稱，以他所知，涉事樹木過往有4至5次樹枝塌下意外，今次是首有人受傷。（鄧詠中攝）

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近日發生多宗塌樹傷人事件。昨日（15日）上水龍運路2號北區大會堂對開休憩處，有一截樹枝突然塌下，擊中1名62歲姓關男子，他頭部受傷倒地，由救護車送往北區醫院治理。

6月5日早上，牛池灣斧山道160號對開，1棵約5米高的樹塌下，有樹枝打中3名男女途人，他們擦傷清醒，被送往醫院治理。

上月22日，沙田博康邨街市外有樹枝塌下，擊中1名73歲姓黎老翁，他重創昏迷送院，至今仍留醫，至6月16日早上，伯伯情況嚴重。