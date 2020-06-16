6.16一周年．直播｜網民發港島遊行　水炮車維園戒備　警截查途人

去年6月16日，民陣發起「譴責鎮壓，撤回惡法」大遊行，大會指近200萬人參與。事隔1年，今日（16日）有網民發起「616毋忘義士遺志，爭取五大訴求一周年遊行」，日前警方以限聚令為由發出反對通知書，大會稱遊行將會取消，但呼籲市民以自己方式參與。至下午2時許，維園外銳武裝甲車及水炮車戒備，銅鑼灣有多名警員及多輛警車戒備，其間有防暴警員於銅鑼灣一帶截查途人。

維多利亞公園對開有多輛警車戒備，包括水炮車及銳武裝甲車。（香港01直播截圖）

【1410】數名防暴警員於維園對開天橋戒備，其間有記者被警員查問所屬機構。

【1400】銅鑼灣有防暴警員於銅鑼灣一帶截查途人，附近亦有多輛警車戒備。

【1355】維多利亞公園對開有多輛警車戒備，包括水炮車及銳武裝甲車。

2019年6月16日：民陣發起「譴責鎮壓撤回惡法大遊行」，主辦宣布有200萬人參加。（盧翊銘攝）

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警方呼籲市民 不要參與未經批准集結

警方於facebook帖文指，留意到有人申請於今日（16日）下午在港島區舉行公眾集會及遊行。警方經風險評估後，認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動。為維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，警方早前已經禁止有關公眾集會及反對有關公眾遊行。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警：因應現場情況果斷執法 包括拘捕

警方預計，此等未經批准集結及受禁的羣組聚集，極可能會對港島區道路造成嚴重阻塞，阻礙緊急救援的服務。警方會因應路面情況，進行相應的臨時改道及道路管制措施。警方就此作出呼籲，道路使用者應適時留意各區突發事故，避免前往受影響地區，駕駛者更應該遵從在場警務人員的指示，將車輛駛離危險地方。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行拘捕。