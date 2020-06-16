6.16一周年．直播｜網民號召港島遊行　希慎、IFC多人叫口號

去年6月16日，民陣發起「譴責鎮壓，撤回惡法」大遊行，大會指近200萬人參與。事隔1年，今日（16日）有網民發起「616毋忘義士遺志，爭取五大訴求一周年遊行」，日前警方以限聚令為由發出反對通知書，大會稱遊行將會取消，但呼籲市民以自己方式參與。至下午2時許，維園外銳武裝甲車及水炮車戒備，銅鑼灣有多名警員及多輛警車戒備，其間有防暴警員於銅鑼灣一帶截查途人。 【】 【18:00】有網民號召於傍晚6時到中環IFC商場中庭舉行「和你Sing」，有數十名參與人士到場叫口號及唱歌。

網民號召傍晚6時到中環IFC舉行「和你Sing」活動，數十人於商場內叫口號。（黃廸雯攝）

【16:30】警方經過長時間搜查後，拘捕一名被截查、帶有反光背心的人士。不少途人圍觀，現場有長者批評警方的拘捕行動。

【16:28】多名防暴警員於軒尼詩道希慎廣場外戒備，商場內有聚集人士高叫稱警員正布防，部分聚集人士已散去，餘下約數十人仍留於現場叫口號。

【16:12】逾數十人於希慎廣場中庭位置及上層圍欄叫口號及唱歌，當中大部分為年輕人，有人亮起手機燈及拉起橫額。

有身穿校服的學生帶同示威旗幟高舉。（盧翊銘攝）

下午4時許，希慎廣場內近百人聚集及叫口號。（黃廸雯攝）

【16:00】學生媒體「凝政」一名男記者於渣甸街被多名防暴警員截查，他獲放行後表示，他當時於現場拍攝防暴警員，其後被警員指他「影大頭」，又稱警員當時指香港有肖像權，指拍攝時需要問准他們。男記者指當時回應香港並無肖像權，惟指警員稱要求他將相片刪除，否則會控告他。該名男記者又指警員檢查其記者證後稱該張證並無認受性，又詢問其公司地址及負責人等資料。

學生媒體「凝政」一名男記者稱於拍攝防暴警後，被多名防暴警員截查。（鄧詠中攝）

維多利亞公園對開有多輛警車戒備，包括水炮車及銳武裝甲車。（陳蕾蕾攝）

【1513】維園內約5名青年被警員截查，警方以橙色索帶架起封鎖線，另有警方「旗手」持警告旗幟到場。

【1508】多名防暴警員在維園噴水池外，截查逗留在附近的人士，包括數名青年，其間兩名長者一度與警員對罵。

【1505】銅鑼灣維園入口位置，1名身穿白衫的青年被警員截查，其間警員搜查事主的背包。

【1455】警方在銅鑼灣維園、軒尼詩道一帶大舉布防，水炮車及銳武裝甲車已停泊於中央圖書館外戒備。表明遊行會取消的學生動源召集人鍾翰林指，他會繼續到銅鑼灣一帶「行街」，但在作為遊行原定起點的維園，一直未見其蹤影，只是有少數身穿黑色或深色衣物人士行經。

【1430】多名警員於維園內巡邏，現場未見有示威者聚集。

【1410】數名防暴警員於維園對開天橋戒備，其間有記者被警員查問所屬機構。

【1400】銅鑼灣有防暴警員於銅鑼灣一帶截查途人，附近亦有多輛警車戒備。

【1355】維多利亞公園對開有多輛警車戒備，包括水炮車及銳武裝甲車。

有防暴警員於銅鑼灣一帶截查途人。（鄧詠中攝）

警方呼籲市民 不要參與未經批准集結

警方於facebook帖文指，留意到有人申請於今日（16日）下午在港島區舉行公眾集會及遊行。警方經風險評估後，認為有關公眾集會及遊行屬人多聚集的高危活動。為維護公共秩序、公共安全及保護他人的權利和自由，警方早前已經禁止有關公眾集會及反對有關公眾遊行。

警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警：因應現場情況果斷執法 包括拘捕

警方預計，此等未經批准集結及受禁的羣組聚集，極可能會對港島區道路造成嚴重阻塞，阻礙緊急救援的服務。警方會因應路面情況，進行相應的臨時改道及道路管制措施。警方就此作出呼籲，道路使用者應適時留意各區突發事故，避免前往受影響地區，駕駛者更應該遵從在場警務人員的指示，將車輛駛離危險地方。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何未經批准集結及受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行拘捕。

2019年6月16日：民陣發起「譴責鎮壓撤回惡法大遊行」，主辦宣布有200萬人參加。（盧翊銘攝）