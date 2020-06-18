和你Lunch．直播｜網民號召新城市集會　示威者商場掛直幡

今日（18日）再有網民再發起「和你Lunch」活動，反對「國安法」及「國歌法」立法，號召參加者於下午1時25分到沙田新城市廣場中庭集合。約下午1時，活動未開始，沙田站外及沙田大會堂一帶已有多輛警車及大批警員到場戒備巡邏。

【1341】外籍保安員向David發出警告信。內容指，管理公司要求他停止揮旗的行動，如行動持續，會向他提出法律程序。

【1338】有示威者將寫有「民不畏死奈何以死懼之」的黑白直幡掛在新城市高層位置，而男學生David亦在商場揮舞港英旗。

【1336】近日均有出席「和你Lunch」的男學生David帶領其他示威者一同高呼口號，包括「Fight for freedom, stand with Hong Kong」，「光復香港時代革命」等口號。

【1333】陸續有示威者加入集會，現場有逾60人聚集。

【1331】4名商場保安上前勸阻。

【1327】中庭有3名示威者聚集，其間，有於其他樓層的人同響應叫口號。

【1324】有示威者將寫有「民不畏死奈何以死懼之」的黑白直幡鋪在新城市中庭位置。

【1322】有網民發起「和你Lunch」集會，數名示威者於商場中庭內聚集，其間他們高叫口號及播放反修例歌曲《願榮光歸香港》。