荃灣村屋對開現籃球大蜂巢　食環稱無即時危險　村民憂蜂入屋傷BB

荃灣馬閃排路一屋村對開大樹上驚現黃腳虎頭蜂蜂巢，體積大如籃球，村民今日（18日）發現後，恐生意外報警。惟因該路段消防車無法進入架起雲梯，加上食環署專家評估，蜂巢無即時危險，遂未有移除。 屋村居民擔心黃腳虎頭蜂入屋，傷及家中老幼，僅能關窗「防蜂」，有居民稱「我有兩隻狗同BB，飛入屋咪大鑊！」。

荃灣馬閃排路海壩村南臺對開，村民驚見一蜂巢於附近斜坡的大樹上。（黃偉民攝）

下午2時許，荃灣馬閃排路海壩村南臺15號及16號屋對開，有村民驚見一蜂巢於附近斜坡的大樹上，為恐有意外，立即報警求助。消防及食環署專家接報到場了解。

現場所見，一個相信是黃腳虎頭蜂蜂巢掛於5米高的大樹上，蜂巢大小與籃球相約，而其位置高過旁邊的村屋天台。惟大樹於城門隧道公路的隔音屏旁，故未能於該處升起升降台，增加移除蜂巢的難道，而經專家研究後，認為蜂巢未有造成即時危險，遂收隊離場。食環署專家估計，牠們會於一段時間後到另一地方築巢。

1女村民表示，其單位窗戶正面向着該蜂巢，她1個多月前已發現蜂巢，當時誤以為是鳥巢，未有在意。然而，約2周前發現「鳥巢」愈來愈大，始知是蜂巢，擔心黃腳虎頭蜂入屋，多次向相關單位反映。

她稱，食環署人員向她表示，只可向蜂巢射水驅趕蜂群，但她憂慮只會驚動蜂群，傾巢而出，「我有兩隻狗同BB，飛入屋咪大鑊！」雖然家中有防蚊網，但要晾衫，無法完整緊閉窗戶，儘管擔心黃腳虎頭蜂入屋，亦只能接受蜂巢繼續掛在樹上。

1名女村民1個多月前已發現蜂巢，擔心黃腳虎頭蜂入屋，多次向相關單位反映。（林振華攝）

村民傅先生同樣擔心蜂巢造成危險：「梗係擔心，驚影響到小朋友、老人家，咬到可大可小，入醫院都唔好喇！」他稱，蜂巢未有摘除，惟有自行防蜂，幸家中設防蚊網，但亦會關窗防蜂；目前小朋友不會外出玩耍，但成人難免外出購買日用品，惟有盡量小心。

他指，該處過往亦曾出現大蜂巢，最後由漁農署清理，冀今次同樣可早日解決。

翻查資料顯示，黃腳虎頭蜂屬胡蜂類，其身長腰幼，尾針可多次使用，故攻擊性相對蜜蜂較高。