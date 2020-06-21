沒爸爸的父親節│父半年前猝死　母突患重病　歲半女急籌生活費

「每次聽到個女叫『爸爸』就好心噏，佢已經冇咗爸爸，如果連我都走埋，唔知佢將來點算...」37歲的莫志鋒前年年尾與結婚近5年的太太喜獲千金，去年首次與妻女歡度父親節，更盼望著下個父親節將聽到愛女叫自己一聲「爸爸」。惟好景不常，去年10月，莫工作期間暈倒，願望還來不及實現便猝然離世，遺下太太和當時還未滿一歲的女兒茜婷。 頓失摯愛和家庭唯一經濟支柱的莫太本已對日後生活深感徬徨，近月更先後被入屋爆竊及發現自己罹患中晚期肝硬化，目前只剩下5千多元的現金，繳交租金後便無力為只有歲半的女兒購買奶粉、尿片等日常用品，急需大眾伸出援手。工業傷亡權益會（工權會）知悉莫家的情況，盼能助幼女應急，故在取得遺孀同意下，於「01心意」平台為小茜婷開設籌款項目，籌得款項將全數交予遺孀莫太作幼女的應急生活費。

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屋漏偏逢連夜雨 父離世半年母確診肝病

我哋結咗婚成5年，我未見過佢（莫志鋒）食藥，亦冇聽過佢話唔舒服。收到電話話佢入咗院，仲以為佢跌親、整親，冇諗過去到醫院，佢已經走咗。 莫太

莫志鋒原在連鎖酒家任職廚師，與莫太在朋友的婚禮上認識，其後發現同為愛狗之人，令兩人慢慢走近。婚後，因莫太仍在申請單程證來港，莫不忍妻子一人獨自生活，故情願每天中港兩邊走，亦在深圳租屋與莫太共築愛巢，並期待著一家人日後回港開展更好的生活。誰料每日早出晚歸的生活令他長期缺乏休息，更埋下健康隱患。

「冇諗過佢會咁突然走咗，之前仲講緊不如將BB交畀喺廣西嘅婆婆照顧，我哋兩公婆一齊做嘢，儲幾年錢，等BB返學先自己照顧番。」莫太表示，得知先生離世的一刻，整個人哭至軟癱在地上，無法接受永遠失去了摯愛，但當時的她更沒想過這只是一連串厄運的開始。

莫太表示，先生的死因是缺血性心臟衰竭，醫生估計或與他過勞有關。（黃舒慧攝）

先生離世後，莫太既要面對悲傷的情緒，更要處理先生的身後事、公司賠償等事宜，實無力照顧年幼的小茜婷，故她將女兒交予居於廣西的媽媽和姊姊協助照顧，原打算安頓好後，便接小茜婷來港開展新生活。然而，莫太的舅父卻突然確診肝硬化，更在一個月後離世，家中頓時大亂，她只好立即返回家鄕照顧女兒。其後，因有感肝臟問題總是來得無聲無息，再加上中港兩地爆發疫症而滯留在廣西，於是便到醫院檢查肝臟，始發現只有33歲的自己已罹患中晚期肝硬化。

「好晴天霹靂、好驚個女將來會點。我晚晚都瞓唔著，自己匿埋喊，佢爸爸走咗一年都冇，如果我都走埋，佢一個人點生活呀？」望著天真爛漫、仍未懂為未來而憂慮的女兒，莫太直言更感心痛，害怕自己看不到女兒長大，更憂慮她的未來。目前，莫太正服用內地醫生處方的藥物，亦計劃到本港公立醫院排期再作檢查，希望在適切的治療下，能減慢病情惡化，讓她能繼續照顧年幼的小茜婷。

目前，莫太正服用內地醫生處方的兩種藥物，盼能延緩病情發展，惟每月藥費高達3、4千元，醫藥費令莫太深感吃力。（黃舒慧攝）

慘遭入屋爆竊 戶口只餘約5千元

返到香港先知屋企被爆竊，𠵱家得番5千幾蚊，我可以餐餐食白粥、榨菜，但交埋下個月租，連奶粉、尿片都買唔起畀個女，好徬徨。 莫太

為了讓小茜婷及早適應在港的生活，莫太本已租住了觀塘區的天台屋，縱然環境不太好，且有老鼠出沒，但她希望女兒能在港升學，長大後有更好的生活。莫太原打算暫時依靠先生公司萬多元的恩恤金，以及工權會去年為她們籌得的少量善款過活，希望咬緊牙關，待小茜婷入讀幼稚園後，便可重操故業，從事寵物美容賺錢養家。但她萬萬想不到上月從廣西返港後，家中竟遭爆竊，被盜去2萬多元現金和少量金器，目前只剩下約5千元，實無力應付小茜婷的日常基本開支，更遑論自己每月3、4千元的醫藥費。

莫太上月返港後，驚悉遭入屋爆竊，屋內一片凌亂、佈滿蟑螂和老鼠之餘，更被盜去與女兒僅有的生活費，「好徬徨，我喊住打畀奶奶，佢叫我去佢度暫時住住先。」雖然莫太已報警求助，但目前警方仍未尋回失物。（由受訪者提供）

受病情影響，莫太體力大不如前，每次外出後，抱著小茜婷步行10層樓梯回家，令她身心俱疲。（黃舒慧攝）

被問及會否考慮搬往與奶奶及叔仔同住，莫太坦言，先生當初少不更事，20出頭便離家出走，與母親關係欠佳，直至小茜婷出生後才重新聯絡，故她與奶奶關係不太親密，更憂慮彼此生活習慣不同，易生衝突，「奶奶已經60幾歲，仲要係視障，要幫手照顧BB會好辛苦。我唔想搞到大家關係唔好，萬一我將來有咩事，冇人照顧BB，得佢一個會好慘。」

莫太深明長貧難顧，故即使肝硬化導致她經常感到疲倦乏力，當小茜婷入讀幼稚園後，她亦會工作養家，此刻只求有心人助她們應急。工權會得悉莫太一家的慘況，已立即為她們提供緊急食物援助，並安排社工跟進福利事宜，惟仍急需為莫太及小茜婷籌募未來數月的生活費應急，否則，她們將無力支付衣食住行等基本開支。

請即登入「01心意」，捐助小茜婷應急，籌得款項將全數交予莫太作女兒的應急生活費，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

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