九龍城地盤工猝逝　工權會﹕每年工作暈倒死亡個案過百宗

九龍城一個地盤，一名48歲地盤男工人於工作期間暈倒昏迷，送院證實不治。據了解，死者除患有糖尿病外，身體並無大礙，今晨出門時亦未見異樣，曾與鄰居閒聊。 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，由於工傷定義為於工作期間發生意外，但如果突然暈倒後不治，須視乎死因，如果因個人自身疾病導致，則不能當作工傷。死者家屬指，因死因仍有待調查，現階段未知誰對誰錯，故不會將責任推向任何一方。

蕭倩文表示，工傷定義為於工作期間發生意外，導致受傷或死亡，例如工作期間高處墮下受傷，會被視為工傷。惟如於工作期間突然暈倒，除非是因中暑導致死亡，否則要調查死因是否個人自身疾病導致，如是則不能當作工傷，因此有關個案需要經驗屍等程序確認死因。蕭倩文指每年因工作期間暈倒死亡的個案近過百宗，當中成因包括心臟病、中風等。

事發於今晨在九龍城太子道西一個地盤，1名男工人在工作期間，突然暈倒，送院後返魂乏術，終告不治。據了解，死者從事地盤工作20多年，雖然患有糖尿病，每日會定時打針及吃藥，但是平日身體無大礙，近日亦無透露身體不適，今晨出門時亦與鄰居閒聊，未見異樣。他去年入職現時的外判商，上司亦指他工作表現佳，故常聘請他工作。他於事發地盤工作約1個月，負責防水工程，惟工作日數並不穩定，今日上班前已有一星期沒有工開。死者家人表示，父親的死因仍有待調查，暫未清楚誰對誰錯，現階段不會將責任推向任何人。