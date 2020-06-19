父親節前夕　48歲好爸爸地盤工作暈倒亡　判頭稱不當工傷遺孀徬徨

周日（21日）父親節將至，不少家庭均正準備與父親慶祝共聚天倫。惟今日一場意外，奪去一名父親的性命。九龍城太子道西一個新鴻基地盤，一名48歲地盤男工人，於酷熱天氣下工作期間暈倒昏迷，送院證實不治，遺下妻子及最細僅3歲的3名女兒。遺孀馬太頓失依靠悲傷欲絕，透露丈夫除患有糖尿病外，身體並無大礙，又指外判商代表稱其丈夫出事是自己身體病，並不視為工傷，現時感到十分徬徨。 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，工傷定義為於工作期間發生意外，導致受傷或死亡，惟如於工作期間突然暈倒，除非是因中暑導致死亡，否則要調查死因是否個人自身疾病導致，如是則不能當作工傷。

48歲姓馬男死者，今早於九龍城太子道西195號新鴻基地產地盤工作期間，突然不適暈倒，昏迷被送往廣華醫院治理後證實不治。死者遺下妻子及3名女兒，幼女只有3歲，另外大女投身社會兩年，現正任兼職工作，二女則正在台灣讀書，死者生前及大女為家庭經濟支柱。在得悉丈夫離世後，馬太傷心不已，談起事件時仍不斷抽泣，指事發前丈夫曾向同事表示突然感到胸口不舒服，不料其後突然暈倒，她們得悉事件後到達醫院，打算查問丈夫身處哪間病房，卻發現丈夫已返魂乏術，「以為佢唞吓會無事，估唔到咁大件事，命都無！」。

今早出門並無異樣

馬太表示丈夫任職地盤20多年，「樣樣佢都識做」，他於去年入職現時的外判商，平日不時轉換地盤工作，「知道佢做嘢好好，（上司）話佢個人好，好鐘意叫佢返去做嘢」。馬於事發地盤工作約1個月，負責防水工程，惟工作日數並不穩定，於今日上班前已有一星期沒有工開，今早丈夫如常於早上7時許出門，當時仍有與鄰居閒聊，並無異樣。

馬太稱，丈夫患有糖尿病，每日會定時打針及吃藥，除此之外平日身體並無大礙，近日亦無透露身體不適。惟於今日事發後，馬太稱外判商有代表向她們稱其丈夫出事是自己身體問題，並不視為工傷，「佢話唔會計工傷，但老細好好人，如果有需要會幫吓」，馬太坦言自己不熟悉有關法例，因此感到十分無助。馬太大女表示，現時主要由她及媽媽處理爸爸後事，而最需要照顧的是年僅3歲的幼妹，惟因年紀幼小目前仍未知道爸爸已離世。

工權會：如自身疾病導致 不能當作工傷

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，工傷定義為於工作期間發生意外，導致受傷或死亡，例如工作期間高處墮下受傷，會被視為工傷。惟如於工作期間突然暈倒，除非是因中暑導致死亡，否則要調查死因是否個人自身疾病導致，如是則不能當作工傷，因此有關個案需要經驗屍等程序確認死因。蕭倩文指每年因工作期間暈倒死亡的個案近過百宗，當中成因包括心臟病、中風等。