父親節和你Shop｜網民4區商場集合叫口號　防暴警戒備

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情稍為緩和，群組聚集限制上限由8人放寬至50人。今日（21日）適逢是父親節及「7.21事件」發生第11個月，有Telegram群組發起港九新界4區「父親節和你Shop」，呼籲市民下午1時半響應，群組於下午12時45分終公布活動地點為旺角新世紀廣場、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場及元朗 Yoho Mall。

【15:55】西環：西寶城內，一名男子使用擴音器播放《願榮光歸香港》，並高呼「五大訴求，缺一不可」口號。其後他獨自一人在商場一樓遊走，獨唱《願榮光歸香港》及舉起標語，隨後有1、2名女子加入，一同大叫口號。

【6.21旺角】新世紀廣場多人聚集，並高叫「光復香港，時代革命」的口號。（歐嘉樂攝）

【15:26】旺角：MOKO內示威者開始移動「行街」。

【15:26】旺角：朗豪坊外多輛警車停泊，有防暴警戒備，商場內平靜。

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【15:07】旺角：大批人士在各樓層合唱《願榮光歸香港》，有家長帶同兩名小童到中庭，一邊揮動旗幟一邊高呼反修例口號，吸引大批人圍觀。

【15:05】西環：西寶城外的警員增至約10人，另有10名防暴警員到場。

【15:00】沙田：新城市廣場不時有警員到上層視察，不時有人帶領叫口號。

【14:49】西環：Telegram群組指時代廣場外，有防暴警察高調巡邏，一度建議市民到西寶城。記者到達西寶城後，未見有人聚集，但西寶城外有3名警員戒備。

【14:45】旺角：MOKO各樓層都有市民聚集，有人舉起「光復香港，時代革命」的標語及旗幟，並持續叫口號。

【14:16】 旺角：MOKO開始有人聚集，並叫「光復香港，時代革命」的口號。

【14:14】 銅鑼灣：時代廣場有約十人聚集，曾大叫「光復香港，時代革命」等口號。

【6.21旺角】有長者影記者大頭，被人要求刪除相片，期間有口角。（袁澍攝）

【13:53】旺角：有長者拍攝記者大頭照，被人要求刪除相片，期間發生口角。

【13:20】元朗：Yoho Mall 現場平靜，未見有人叫口號。

【13:15】沙田：記者到達新城市廣場，暫時未見有人叫口號，而沙田火車站出口已有十多個防暴警察戒備。

【13:15】旺角：有網民號召到Moko商場進行「和你shop」，商場外有警車停泊，有軍裝警員戒備。