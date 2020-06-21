7.21十一個月｜YOHO MALL示威者叫口號　警連儂牆截查二胡男

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情稍為緩和，群組聚集限制上限由8人放寬至50人。今日（21日）適逢是父親節及「7.21事件」發生第11個月，有Telegram群組發起港九新界4區「父親節和你Shop」，呼籲市民下午1時半響應，群組於下午12時45分終公布活動地點為旺角新世紀廣場、銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場及元朗 Yoho Mall。

【6.21元朗】YOHO MALL中庭約30多名人士高呼反修例口號，各層有人和應。

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【20:28】元朗：YOHO MALL中庭約30多名人士高呼反修例口號，各層有人和應。

【20:22】旺角：岑子杰街站爭執事件﹐警方於下午4時37分接報指，旺角彌敦道及奶路臣街交界，一名50歲姓蘇男子與數名人士因政見問題爭執，其間遭對方以手襲擊，對方其後逃走。警方初步調查，將案件列作普通襲擊，交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。蘇男無表面傷，清醒被送往廣華醫院。警方追緝一名男子，身高約1.7米，案發時身穿黑色上衣、黑色褲、戴口罩及黑色帽。

【20:00】元朗：警方截查一名派傳單女子及以二胡拉《願榮光歸香港》男子，其間男子一度情緒激動。

【19:33】元朗：元朗站連儂牆位置，有人攞街站，呼籲市民寫信投訴法官蘇文隆。

【6.21元朗】元朗站有人攞街站，呼籲市民寫信投訴法官蘇文隆。（余睿菁攝）

【6.21元朗】元朗站平靜，但有防暴及軍裝警員在場戒備。（余睿菁攝）

【18:37】旺角：被拍打鏡頭的記者表示已經接受道歉，現場人士多次再要求該名女士道歉。

被包圍20分鐘左右，該名女士由保安護航從緊急出口離開，其間她多次大喊、掩面，有人曾掟水樽。

【18:05】旺角：現場消息指，一名女子被指打記者及搶鏡頭，被群眾包圍，場面一度混亂。其後記者接受該名女子道歉，並讓她離開，現場有人不斷指罵女子，商場保安圍成一圈保護她離開。

【17:55】旺角：朗豪坊有數十人一邊叫口號，一邊在各個樓層遊走，其後在美心集團旗下的星巴克咖啡店門口叫口號：「食美心，無良心」，星巴克員工暫時關閉檔口，顧客繼續留在座位。

【17:27】元朗：元朗站平靜，但有防暴及軍裝警員在場戒備。

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【17:22】警方fb：下午4時許，旺角彌敦道及奶路臣街交界有人設街站，一名男子與現場人士理論期間，突然被一名戴黑色帽、身穿黑色上衣、黑色長褲及黑色鞋的男子襲擊。受害人頭部被拳擊，施襲者隨即轉身逃跑。當受害人打算上前截停施襲者時，竟被現場其他人阻擋去路，卻沒有人截停施襲者。警方迅速趕往現場，向遇襲男子了解事件，並一度在涉事位置拉起封鎖線進行調查。

警方嚴厲譴責所有暴力傷害他人的行為，並重申任何訴求或理念均不能合理化暴力行為。警方正在現場進行搜證，並呼籲目擊事件的市民聯絡警方提供進一步資料。

【16:40】旺角：岑子杰街站，一名持相反意見男子與現場人士爭執，防暴警到場拉起封鎖線。現場多人圍觀，岑子杰勸籲圍觀群眾離開。並收起街站。該名男子其後在警察護送下，登上救護車。據現場消息指，大約4時30分，旺角E2出口岑子杰街站有政見不同的男士叫罵，其後圍觀人士較多。該男子則報稱受傷，再數十名防暴警察護送下登上救護車離開，被護送時更做侮辱性手勢。岑子杰其後收起街站，呼籲現場人士可以去「學生動源」等其他街站，一起反對港版國安法。

【16:17】旺角：兩名男子於朗豪坊高舉標語遊走。其後逐漸有人聚集及高呼「光復香港，時代革命」口號。一名手持美國隊長盾牌男子表示，盾牌經歷雨傘運動及反修例運動，希望鼓勵全香港人鼓起勇氣。

【6.21旺角】新世紀廣場多人聚集，並高叫「光復香港，時代革命」的口號。（歐嘉樂攝）

【15:56】警方fb：警方譴責有人鼓吹針對商舖作出滋擾。警方注意到網上有人鼓吹於今日父親節，針對指定商舖作出滋擾行為，包括在附近叫囂及要求顧客離開商店。警方警告，如人羣在公眾地方（包括商場內）集結及叫囂，破壞公共秩序，均有可能觸犯《公安條例》下非法集結或在公眾地方擾亂秩序行為的相關罪行。

警方譴責此類不負責任及鼓吹違法的言論，並重申如任何人企圖挑戰本港法治，警方定必果斷執法，採取拘捕行動。

【15:55】西環：西寶城內，一名男子使用擴音器播放《願榮光歸香港》，並高呼「五大訴求，缺一不可」口號。其後他獨自一人在商場一樓遊走，獨唱《願榮光歸香港》及舉起標語，隨後有一、兩名女子加入，一同大叫口號。

【15:26】旺角：MOKO內示威者開始移動「行街」。

【15:26】旺角：朗豪坊外多輛警車停泊，有防暴警戒備，商場內平靜。

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【15:07】旺角：大批人士在各樓層合唱《願榮光歸香港》，有家長帶同兩名小童到中庭，一邊揮動旗幟一邊高呼反修例口號，吸引大批人圍觀。

【15:05】西環：西寶城外的警員增至約10人，另有10名防暴警員到場。

【15:00】沙田：新城市廣場不時有警員到上層視察，不時有人帶領叫口號。

【14:49】西環：Telegram群組指時代廣場外，有防暴警察高調巡邏，一度建議市民到西寶城。記者到達西寶城後，未見有人聚集，但西寶城外有3名警員戒備。

【14:45】旺角：MOKO各樓層都有市民聚集，有人舉起「光復香港，時代革命」的標語及旗幟，並持續叫口號。

【14:16】 旺角：MOKO開始有人聚集，並叫「光復香港，時代革命」的口號。

【14:14】 銅鑼灣：時代廣場有約十人聚集，曾大叫「光復香港，時代革命」等口號。

【6.21旺角】有長者影記者大頭，被人要求刪除相片，期間有口角。（袁澍攝）

【13:53】旺角：有長者拍攝記者大頭照，被人要求刪除相片，期間發生口角。

【13:20】元朗：Yoho Mall 現場平靜，未見有人叫口號。

【13:15】沙田：記者到達新城市廣場，暫時未見有人叫口號，而沙田火車站出口已有十多個防暴警察戒備。

【13:15】旺角：有網民號召到Moko商場進行「和你shop」，商場外有警車停泊，有軍裝警員戒備。