荃灣男「跨欄」橫越6條行車線追巴士　遭的士猛撞死亡　司機被捕

荃灣發生交通意外。周一（22日）凌晨1時許，1名男子在青山公路荃灣段近南豐中心對開過馬路時，遭1輛的士撞倒，他頭撼擋風玻璃後墮地，頭破血流，重創昏迷，被送往瑪嘉烈醫院搶救，延至早上8時47分被證實死亡。 現場消息稱，姓麥（40歲）男事主，疑棄用附近行人天橋，企圖橫越6條行車線過馬路，往對面巴士站追巴士，中途他攀過鐵欄，惟跨欄後即被駛至的士撞倒，現場遺下大灘血漬。事後姓王（58歲）男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，事後已獲准保釋候查，7月上旬再向警方報到。警方正調查意外原因。

事主疑棄用附近行人天橋，「跨欄」過路後被的士撞倒。（陳永武攝）

警方稱，事發於凌晨1時09分，58歲姓王男子駕駛的士沿青山公路荃灣段往屯門方向行駛，當駛至青山公路荃灣段342號對開時，據報撞到該名正過路的40歲姓麥男子。

麥姓男子頭及腳部受傷，昏迷被送往瑪嘉烈醫院救治，延至上午8時47分被證實死亡。

該名司機於意外後涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕，已獲准保釋候查，須於7月上旬向警方報到。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1446與調查人員聯絡。