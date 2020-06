政府派錢一萬｜油尖警區清真寺教少數族裔填表　防止騙徒呃資料

政府派發一萬元現金計劃昨日開始表受申請,近日有騙徒聲稱協助填表,以偷取個人訊息作不法用途。油尖警區上周五開始在九龍清真寺派發申請表格,宣傳防罪訊息,今日(22日)午時不少前來清真寺的少數族裔均到場領取申請表格,警方指目前已派發逾百份表格。

油尖警區人員今日到九龍清真寺協助派發表格,該警區指揮官楊文彬(右四)、副指揮官王志威(右二)、九龍清真寺總教長Muhammed Arshad(右三)、油尖滅罪會主席陳香蓮(右二)等出席活動。(陳蕾蕾攝)

近日有騙徒利用短訊方式,聲稱協助申請一萬元現金,從而騙取個人資料作非法用途。油尖警區近日於九龍清真寺宣傳防罪訊息、派發表格、並教導少數族裔填寫表格,當中包括寶石計劃少數族裔義工參與活動,目前已派發逾百份表格。

油尖區指揮官總警司楊文彬表示,油尖警區較多少數族裔,警方一直與他們緊密聯繫,寶石計劃義工亦協助少數族裔,包括協助上月由印度、巴基斯坦等國回港的少數族裔,進行翻譯等工作,又於檢疫中心送上物資,包括可蘭經等。上年反修例事件中,水炮車一度射進清真寺,楊文彬指事件並無影響他們的關係,經溝通後寺方亦理解他們。

九龍清真寺總教長Muhammed Arshad指,派發一萬元計劃有助紓緩有需要人士,又感謝警方協助介紹及派發表格的行動,他又指若日後有類似更多行動,相信可紓緩政府部門與公眾之間的關係(fill in the gap between the public and government department)。

油尖警區於2013年2月推出「寶石計劃」,為非華裔少年警訊成員提供中文課程及活動,協助他們克服語言障礙,並尋找理想職業。寶石計劃至今已成立7周年,目前已有至少13名少數族裔成員成為警員、5人任職消防、懲教、海關、機場保安等等。