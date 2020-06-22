印度漢遭警制服翌日亡　油尖區指揮官：死者剖屍無骨折血管阻塞

最後更新日期：
5月7日，1名身上有酒氣的印度裔男子在尖沙咀因刑毀被警方按地制服，送院後後翌日亡。事件發生後，社會上有聲音質疑警方事發時曾用膝蓋壓住疑犯頸部的做法不當。
事隔一個多月，今日（22日）油尖區指揮官總警司楊文彬出席活動時回應傳媒的提問，稱案件正由西九龍總區重案組跟進中，上月已為死者進行病理解剖，據他所知，死者並沒有骨折傷痕、體內留有酒精，其通往心臟血管有阻塞，法醫相信死者曾飲酒。
油尖區指揮官總警司楊文彬（左四）今日出席活動時回應傳媒提問。（陳蕾蕾攝）
楊文彬又指，網上片段可看見事發時疑犯有激烈掙扎，但詳細內容仍有待調查，重案組接手調查後，警方亦將提供報告給死因法庭，包括武力使用報告，當案件完成後將會有進一步交代。
5月7日，1名身上有酒氣的印度裔男子在尖沙咀猛踢車輛，軍裝巡警接報後到場將男子制服，惟男子疑因飲醉不斷作出反抗，警員再他強行按地。據悉，警方制服死者期間，一度疑以膝蓋壓其頸、手等，期後將他帶上警車，男子不適由救護車送院，惟至翌日證實不治。消防處表示，當日下午接獲緊急救護召喚後9分鐘到場，救護員為警車內1名男子檢查，發現他當時沒有呼吸脈搏，立即替他進行急救。有片段顯示，警方制服死者期間，一度以膝蓋壓其頸、手等。