印度漢遭警制服翌日亡　油尖區指揮官：死者剖屍無骨折血管阻塞

5月7日，1名身上有酒氣的印度裔男子在尖沙咀因刑毀被警方按地制服，送院後後翌日亡。事件發生後，社會上有聲音質疑警方事發時曾用膝蓋壓住疑犯頸部的做法不當。

事隔一個多月，今日（22日）油尖區指揮官總警司楊文彬出席活動時回應傳媒的提問，稱案件正由西九龍總區重案組跟進中，上月已為死者進行病理解剖，據他所知，死者並沒有骨折傷痕、體內留有酒精，其通往心臟血管有阻塞，法醫相信死者曾飲酒。