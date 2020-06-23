康樂園慘案｜3歲童與祖父母嬉水　除手袖後墮池亡　父母認屍

大埔康樂園獨立屋幼童溺斃慘案，警方調查後將案件列作對所看管兒童或少年人虐待或忽略，交由大埔警區刑事調查隊第4隊跟進，死者父母今早（23日）到富山殮房認屍，2人離開時一臉哀傷，不發一言。據了解，3歲死者與5歲姊姊前日到康樂園探望祖父母及留宿，昨午姊弟與爺爺嫲嫲在獨立屋內的泳池嬉水，其後有人帶男童上水，並安置於1個1呎深充氣水池嬉戲，其間脫去其手袖及水泡等，男童疑稍後爬出充氣池，意外跌落泳池斃命。

死者父母今（23日）傷心認屍，不發一言。（鄧詠中攝）

事發於昨日（22日）下午5時許，3歲男童被發現於泳池遇溺陷入昏迷，59歲祖母連忙報案，男童送院搶救後最終不治。事發現場是康樂園一間獨立屋，由一對姓李夫婦居住，據悉，李有2名兒子，溺斃3歲幼童是孫兒。男童與姊姊及父母同住，間中會在到祖父母家留宿。前日姊弟到康樂園探望祖父母，至昨午爺爺嫲嫲帶2孫到泳池嬉水，男童原戴有手袖及水泡。稍後5歲姊姊上水後與嫲嫲往沖身，男童亦被帶上水，安置於1個1呎水深充氣泳池玩耍，其間被脫去手袖及水泡等，疑男童及後爬出充氣池，意外跌落泳池昏迷，家人發現時立即將他救上水，再報警求助，惜男童送院搶救後不治。

根據資料，涉事獨立屋由一家成衣公司持有，該公司由李氏夫婦及2名兒子擁有，於2007年以3,138萬元買入，建築面積3500呎。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮表示，獨立屋的私人泳池甚少聘請救生員，而幼童在泳池跌倒可能無法即時起身，「膝頭哥水深都可以浸親。」胡認為可以在池邊加裝活動欄杆，加添障礙物，以防幼童誤墮泳池。