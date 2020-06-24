圖偷運囚犯口罩離收押所　警拘區議員方浩軒、議助及囚犯

警方指3名男子涉嫌「將未經授權的物品引進監獄」被捕，當中包括24歲區議員、21歲議員助理及39歲在囚人士。警方表示，有人對政府派發予在囚人士的口罩有意見，在公務探訪期間，企圖將1個口罩偷運離開荔枝角收押所，遭懲教人員揭發被捕。消息指，被捕區議員為元朗區議會十八鄉中選區的方浩軒。

警員展示區議員在公務探訪期間，企圖從枝角收押所運走的同款口罩。（余睿菁攝）

消息稱，被捕區議員為元朗區議會十八鄉中選區的方浩軒及其助理，而涉案在囚人士則因暴動罪被扣押。而在昨日（23日）的公務探訪期間，涉案區議員與在囚人士獲安排在獨立房間內會面，因應疫情有膠片分隔，但仍有可能接觸。懲教署人員留意到有人把1個膠袋給予來訪的區議員，內有1個口罩。根據現行懲教署條例「將未經授權的物品引進監獄」，除非根據《監獄條例》第25條下訂立的規則授權或獲署長授權，否則任何人不能把任何物品引進或攜離監獄，一經定罪，可處第1級罰款及監禁3年。

消息指，元朗十八鄉中區議員方浩軒被捕，涉嫌「將未經授權的物品引進監獄」。（資料圖片）

負責案件的深水埗警區重案組第1隊主管陳文靜表示，事件在昨日（23日）發生，有人以公務為名探望在囚人士期間，企圖將1個包裝袋偷運出荔枝角收押所，內有裝有1個政府派發予在囚人士的口罩，懲教署人員發現事件，其後將涉事者拘捕。

陳文靜稱，調查後有理由相信，有人對政府派發予在囚人士的口罩有意見，包括產地，其意圖仍在調查中，根據懲教署目前資料，涉案區議員探望涉案在囚人士僅1次。案件仍在調查中，不排除會拘捕其他人士。

陳文靜指，案中有公職人員以公務為名，在知悉有關法例而以身試法，警方對該行為表示失望。

懲教署總懲教主任（審校及保安）馮振遠表示，署方早前接獲情報，指有在囚人士透過公務探訪，將物品交予前來探訪的人士。昨日3名涉案人士在獨立房間會見時，懲教署職員透過閉路電視監察過程，其間揭發事件，將案件交予警方情況。

馮振遠補充指，懲教署所使用的口罩均由物流署分發。