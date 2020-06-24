葵涌舊樓單位爆水管浸壞升降機　22層住戶炎夏行樓梯　長者減外出

升降機是在高樓大廈不可或缺的設施，葵涌大隴街139號、樓齡達45年的舊樓葵都大廈，於本月15日因為低有單位的水管破裂導致水浸升降機，令全幢共22層的住戶在天時暑熱下行樓梯出入，令住客大感不便，部份長者更大呼吃不消，只能減少外出。大廈業主立案法團在日前張貼告示，稱其中1部升降機可於7月3日完成維修，但另1部的維修時間則未有定案。

葵都大廈有不少長者居住，2部升降機同時故障，迫使主客要行樓梯出入，長者大呼不消，只好減少外出。（黃廸雯攝）

記者今（24日）午到事發的葵都大廈視察情況，得知不少居民已選擇暫時搬走，而大廈大堂則見到有維修工人正在搶修升降機。

住在大廈頂層22樓的梁小姐稱，因要照顧愛犬而沒有租住酒店，她稱每天都要上班和放狗，無法避免要上上落落，「一日行2至3轉」、「唯有放工喺街食埋嘢再返嚟」以減低體能負擔。問及戴口罩行樓梯時會否感到不適，梁小姐笑稱「如果真係咁樣戴住行22層，會死」。她表示現時即使戴口罩時「露鼻」，仍要「行2層停一停」，每次花10至15分鐘方能從地下行到22樓的家門。

居於大廈21樓、一家兩口的黎女士甫見記者則大呻「行到跛哂呀」。她指大廈內有很多長者居住，「個個都話行到腳痛」，更有部分人需以拐杖協助，慢慢步行上一層層樓梯。問及會否考慮租住酒店，黎女士則指酒店費用高昂，「平極都二、三百（元）」，又指「住酒店都唔知住到幾時」，唯有減少出門，如假期則留在家中。記者行經梯間時，不時聞到廚餘味，而垃圾桶則有垃圾堆積。黎女士認為「後樓梯算係咁」，又稱「要將心比己」，體諒清潔和維修工人。

住在大廈頂層22樓的梁小姐，因為要照顧愛犬而沒有租住酒店。（黃廸雯攝）

同樣居於21樓的周先生已60歲，獨居的他表示唯有盡量減少外出，每次下樓均會購買3至4天的食物，唯行樓梯時不會戴口罩，「落到去先戴返」。周先生又向記者指，附近至少有2戶同層鄰居在上周一爆水管當日已經搬走 ，但「他自己一個住」，認為2部升降機均故障對他的生活「冇乜問題」。

另1名周先生一家三口住在21樓，形容2部升降機均故障會視之為「當係做運動」。應對特別情況，周先生會盡量「2日1次，一次過買晒所需品」，並減少使用量，購買較輕的物品。他指「平時覺得（行）廿層樓好痛苦，當你行咗幾次又覺得係ok」。另外，周先生稱是次水浸升降機並非首次發生，他曾經向業主立案法團反映可以增高入𨋢位以防止水浸，唯意見無被接納。

獨居在11樓的李女士受骨刺所苦，行動不便，將來亦要進行手術。李女士坦言每次上落樓均非常不方便和辛苦，唯有多在家使用腳部按摩機。但她同時十分欣慰街坊能在不便時刻經常伸出援手，她指「買咗餸返嚟，成日有人幫我拎」。

大廈業主立案法團在數日前則張貼告示，稱7月3日才能完成大廈其中1部升降機的維修，另1部的維修則未有定案。（黃廸雯攝）

葵青區區議員林紹輝稱，上周一（15日）已收到葵都大廈住戶求助，稱大廈7樓1個單位爆水管，「天台水缸冇水」，令整棟大廈的食水供應受影響。接獲求助後，林紹輝當晚約9時到達現場，發現大廈2部升降機因水浸故障，遂聯絡水務署提供水車，解決大廈供水問題，惟故障的升降機卻一直未有修復。

林紹輝續指，當日已立刻呼籲居民聯絡大廈的業主立案法團跟進維修升降機，事隔近一周，直至3天前才得悉業主立案法團在大廈張貼告示，稱7月3日才能完成1部升降機的維修，另1部的維修則遙遙無期，不少居民已選擇暫時搬走。

林直斥業主立案法團的處理手法有問題，「法團完全無同居民傾過」，又質疑即使管理公司人手不足、維修升降機報價需時等，絕不能只張貼告示了事，「人命關天﹑lift又無水又無」。林紹輝已聯絡機電署，嘗試從其他途徑盡快處理升降機維修的問題。



翻查地產網頁資料，葵都大廈位於上葵涌大隴街139號，樓齡達45年，共有132個單位，今年約有2宗成交，實用面積呎價約1萬元。