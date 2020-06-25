和你Shop｜示威者元朗Yoho聚集　近百速龍防暴入商場　拘最少12人

今日（25日）端午節，有網民發起名為「元朗Yoho端午節和你shop」的集會，並號召示威者下午1時半到YOHO MALL中庭集合，其間有人高叫口號。至下午2時25分左右，大約50名速龍小隊、防暴警員進入商場，並且架起橙色封鎖線，商場內多間店舖立即落閘。 約半小時後，近100名防暴警員再次進入商場，他們手持懷疑胡椒球槍及盾牌，於商場中庭及1樓位置截查多名人士。有市民指與兒子離開玩具店時，有防暴警員推撞他們兩人，亦有1名老婦哭稱，她與孫子到商場用膳時，其孫子被多名便衣警員帶到一旁搜身截查。下午3時許，警方拘捕最少12人，並將他們雙手以索帶反綁或上手扣帶走，同時帶走1名網媒記者。

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下午約3時15分，大約100名速龍小隊、防暴警員進入商場，並且架起橙色封鎖線，商場內多間店舖立即落閘。（鄧栢良攝)

【1607】警方解封並撤離解封Yoho Mall。

【1545】最少12人被警方拘捕，雙手被索帶反綁或上手扣帶走。同時有1名網媒《香城日報》記者被帶走，但雙手無被綁起，現場消息指，該名記者未成年，警方將聯絡其家長。

【1537】有數名消防員接報到場，據知為處理商場消防警鐘情況。

【1528】現場可見，商場2樓位置有10多人被截查，防暴警員及「速龍」手持懷疑胡椒球槍，在高處視察地下情況。

【1526】商場內響起警鐘，場內至少100名防暴警員在場戒備，包括警方傳媒聯絡隊人員。

【1522】近半百名防暴警員再次進入商場，於場內多個地方架起封鎖線，其間警員截查多名人士，包括青少年。

【1520】1名男子表示，他與兒子步出商場玩具店，其間多名警員衝向他及年幼兒子，該名爸爸指警員未理因由衝向他們。

【1519】多名防暴警員衝上商場2樓，並且截停多名人士。一名老婦在場哭訴指，剛才被截查的青年為她的孫子。

【1517】一名青年被3名便衣警員截查，其間他被要求將所有物品放在地面。青年疑似同行的女親友指，她與青年到商場用膳，現場多名市民包圍警員，要求他們將青年放行。

【1514】再有懷疑便衣警員在商場內巡視，其間有示威者追罵他們。

【1508】商場內有數名男子被示威者指罵，有人直斥他們為便衣警員，有示威者高叫「阿Sir」，該數名男子未有理會並離去。

【1507】10多名示威者於商場內遊走，其間他們高叫口號，商場內有多用市民途經，而早前落閘的商戶亦已重新開門。

【1457】有示威者再次呼籲在場人士離開中庭，轉至於商場內遊走，其間多名示威者尾隨及高叫口號。

【1450】示威者再次返回商場，並於商場中庭聚集及高叫口號。

【1432】速龍小隊及防暴警員離去，商場內仍有不少市民，包括一家大細。

【1430】現場可見數名速龍小隊的警員進入商場，其間他們手持懷疑雷明槍。商場內亦有不少市民在場，早前聚集的示威者亦已散去。

【1425】大約50名防暴警員及「速龍」進入商場，並且架起橙色封鎖線，商場內多間店舖立即落閘。

【1358】示威者離開中庭，轉至遊走商場高叫口號，其間多名身穿黑衫的示威者尾隨。

【1345】現場可見，10多名示威者於商場樓層位置高叫口號。

【1340】1名身穿黑衫的男示威者，站在商場中庭位置，他高叫「光復香港時代革命」及「五大訴求缺一不可」等口號。