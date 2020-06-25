抽血員戴反警飾物惹不滿　輔警總部捐血活動腰斬　紅十字會致歉

紅十字會輸血服務中心血庫存量不足，部分血型存量跌至低水平，惟前日與警隊在九龍灣輔警總部合辦捐血活動卻腰斬。1名抽血員因為身上佩戴「黑警死全家」等反警飾物，令到場警員質疑其操守，要求中心主管提供抽血員名字不果，警方評估風險後決定暫停活動，不歡而散。紅十字會輸血服務中心對是次事件引起的誤會致歉。

紅十字會輸血服務中心前日在九龍灣輔警總部舉行的捐血活動腰斬。（陳浩然攝）

據了解，前日（23日）早約11時，紅十字會輸血服務中心流動捐血隊，前往九龍灣輔警總部開設捐血站。其中一名抽血員身上佩戴多個反警飾物，包括迷你豬嘴、黃色頭盔、「黑警死全家」、「對抗警暴」等匙扣，引起在場警員不滿，警隊主管即時向輸血服務中心主管反映，並要求提供該名抽血員名字，惟遭拒絕，雙方其後同意取消捐血活動。

警隊人事部今早發出內部通告，指1名紅十字會職員行為操守令警員質疑，與輸血服務中心主管溝通後，並評估活動繼續之可能風險，輔警總部決定即時暫停有關活動。

警方發言人證實事件，稱因1名紅十字會職員的行為操守令在場警務人員有所顧慮。發言人指，警隊一直支持紅十字會的活動，過往亦不時安排該會到警隊各單位舉辦捐血活動。警方相信今次只屬個別事件，將會進一步與紅十字會溝通，並期望日後能繼續合作。

紅十字會輸血服務中心發言人表示，中心日前舉行血液收集活動時，其中1位員工服務態度未如理想引致部分捐血人士不安，中心職員已經即時處理。其後活動單位經商議後決定暫停是次活動，中心對是次事件引起的誤會致歉。中心會跟進事件，並重申醫護人員會恪守一視同仁原則，以提供專業服務，為病人提供足夠血液，保障捐血者及血液安全。

A型及B型血存量跌至低水平。（紅十字會輸血服務中心網頁截圖）

根據紅十字會輸血服務中心網頁資料，每日登記捐向人數目標為1,100人，惟昨日登記人數僅785人，與目前相差逾300人。A型及B型血存量跌至低水平，僅有5至6日存量，O型及AB型則為尚可水平，有7日存量。