飲水機、火鍋爐、挖空書藏毒　海關檢跨境貨車$6千萬走私及違禁品

香港海關因應內地和香港跨境人流於新冠肺炎疫情期間銳減，於1月25日至昨日（6月25日）一連5個月進行代號「破浪II」的專項執法行動，重點打擊利用跨境貨車走私違禁品的活動，共檢獲市值逾6,600萬元的各類走私貨物及違禁品，包括多類毒品、香煙、冒牌貨等，並拘捕196人，年齡介乎24至70歲。

海關人員在各陸路邊境管制站共偵破212宗涉及跨境貨車的走私案件，檢獲包括約59公斤毒品包括可卡因、冰毒、海洛英和氯胺酮、超過150萬支未完稅香煙及雪茄、約1萬支沒有有效進口許可證含尼古丁的電子煙煙油、大批冒牌貨物包括衣服、皮具、鞋、手表及手提電話配件及侵權電影光碟。海關亦檢獲約400公斤沒有許可證情況下進口的食米、約4.9萬件附有虛假產地來源的健康食品，以及約4千卷未列艙單廁紙。

飲水機、火鍋爐、挖空書籍藏毒

海關指不法分子為逃避海關人員的查驗，除了將走私貨物混雜一般貨物以作掩飾或將違禁品收藏於貨車隱蔽處外，更以層出不窮的手法以圖瞞騙執法人員。行動期間，海關人員揭發利用各式器具收藏毒品的方法，包括利用空心金屬機械零件、飲水機、火鍋爐及膠水管等。另外，亦有不法分子將毒品藏於挖空的書籍內頁中、黏合於紙皮箱的夾層內，或夾藏於露營睡袋及咕𠱸內。

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跟進調查上述案件後，海關人員再於其他地點檢獲約3.5克懷疑含第一部毒藥的藥劑製品、約5千支懷疑未完稅香煙及約4.7萬件懷疑侵權物品。海關亦首次偵破一宗利用陸路快遞包裹渠道走私大量現金的案件，檢獲折合約210萬港元的歐元紙幣，正調查有關現金是否與其他犯罪活動及洗黑錢罪行有關。

海關表示將繼續不時採取專項執法行動，適時調整偵緝策略，加強打擊各類跨境犯罪活動，呼籲市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑跨境犯罪活動。