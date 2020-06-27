【奪命工傷】啟德地盤10噸重工字鐵墮下　41歲棚架工人亡

今日（27日）下午2時07分，啟德沐元街地盤一個10噸重工字鐵從17樓墮下，擊毀大廈棚架，一名在棚架工作的41歲印度籍男工人，連人帶棚架飛墮2樓，當場死亡。事發後現場一片凌亂，棚架竹枝散滿2樓。意外後，消防派出坍塌搜救隊拯救及搜索犬搜索有否工人被困，警方正調查事件。 消防表示，工人被發現時，有竹支及雜物壓住身體，其身上有繫上安全帶。由於現場沒有目擊者，勞工處及地盤工程師正調查工字鐵確實飛墮原因。南豐集團表示，對意外深感難過，正準備向死者家屬發放恩恤金及盡力為家屬提供適切的協助。

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西貢消防局局長張國權表示，初步調查相信，事發時一條約6米長、10噸重、已安裝的工字鐵，突然由17樓飛墮，一名非中國籍工人正於16至17樓進行棚架工程，工字鐵飛墮至1樓平台，工人飛墮至2樓平台，現場兩個棚架損毀。消防發現工人時，工人被竹支及雜物壓住，身上有繫上安全帶。由於現場沒有目擊者，勞工處及地盤工程師正調查工字鐵確實飛墮原因。他指，現場棚架有隨時倒塌危險，消防評估現場環境後，利用生命探測器及搜索犬搜索，未有發現其他傷者。

警方表示，工人在17樓一棚架工作期間，棚架上一條約9米長及10噸重工字鐵突然斷裂，擊中棚架並將事主扯下，事主墮至2樓平台，斷裂工字鐵再墮至1樓。41歲印度籍男工人身體多處受傷，現場證實死亡。警方初步調查後相信事件無可疑，案件列工業意外，男工人死因有待驗屍後確定。

勞工處表示，今午（27日）啟德發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處在接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。

現場沐元街地盤，由南豐集團於2017年以逾246億元投得，一度成為「商業地王」，被劃作綜合發展區及休憩用地的商業地皮，發展商去年申請興建兩幢非住用大樓。當中東面為樓高47層的商業大廈AIRSIDE；另一幢低層建築則約高18層，發展商擬加入酒店，共可提供73間酒店房間；而地下購物街及地下行人通道約佔1.37萬平方呎。

南豐集團表示，對意外深感難過，並向死者家屬致以最深切的慰問。發展商正向有關承建商跟進及了解意外詳情，並會致力確保承建商配合有關當局的調查，以確定意外成因及事後跟進。南豐集團亦同時準備向死者家屬發放恩恤金及盡力為家屬提供適切的協助。