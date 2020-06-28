莊思明遇竊｜拍攝時被偷手袋兼盜用信用卡碌$5.7萬　警拘一對男女

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藝人莊思明被偷手袋兼盜用信用卡。周六（27日）下午，莊思明於旺角進行拍攝期間，將價值約1.5萬元的BALENCIAGA手袋放於公司小巴上，其後手袋連同袋內的信用卡不翼而飛。

警方追查數小時後，極速拘捕一對涉案男女，並揭發2人已盜用莊思明的信用卡，在多間店鋪及網上購物，涉款5.7萬元。

事發於昨日下午2時許，警方接獲莊思明報案，她指在旺角登打士街1號進行拍攝期間，將值約1.5萬元的BALENCIAGA手袋，放於公司小巴上。惟她其後折返時，卻發現手袋不翼而飛，內有信用卡及銀行卡等財物。

警方接報趕抵調查，並根據莊思明的信用卡紀錄，發現有人在旺角區多間店鋪、及網上購物，涉款共約5.7萬元。旺角警區刑事調查隊接手追查後，極速於下午約5時及晚上約8時，在旺角區拘捕一對分別姓黃（37歲）及姓楊（38歲）男女，黃男更一度情緒激動，拒絕與警員合作，其後被制服。

警方經調查後，以涉嫌「車內盜竊」及「以欺騙手段取得財產」將2人拘捕；黃男另涉「拒捕」被捕，2人正被扣留調查。

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莊思明為2010年度香港小姐季軍，目前為TVB旗下藝人，男朋友是藝人楊明，胞姊莊思敏同為藝人，父親為馬來西亞拿督，家境富裕。

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