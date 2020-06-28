私家車青沙公路衝路障　狂飆4公里撞車　男女涉偷車逃走失敗就擒

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周日（28日）清晨近6時，新界南交通部特遣隊，於往沙田方向一邊尖山隧道入口前的青沙公路，架設路障打擊酒駕。期間，1輛私家車衝越路障，擋風玻璃亦被雪糕筒撞爆，警方立即展開追截，該車為擺脫追捕，甫衝出隧道，即立即掉頭，續往九龍方向高速逃去。
雙方「追逐戰」延至4公里外的長沙灣，途至元州街與興華街交界時，私家車失控撞向路邊1輛寶馬，車上男司機及女乘客前無去路，立即落車，拔足而逃。女方逃至毗鄰昌華街時，被趕抵警員截獲；手腳有紋身的男司機，狂奔至昌華街與青山道登上1幢大廈，企圖更衣掩飾，惜「金蟬脫殼」失敗，亦被趕至沙展制服。
涉案男女雙雙被捕。警方表示該名男司機疑偷車，試圖逃走其間撞到兩架路邊車輛，以涉嫌瘋狂駕駛、危險駕駛、擅自取去交通工具、偷竊及沒有第三者保險共5罪將其拘捕。至於同車女子則涉嫌擅自取去交通工具被捕。男司機事後被押返車禍現場調查，並帶同搜索犬搜查其車，事後他報稱不適，需送院治理；而追捕期間，1名男警手掌受傷流血，被送往明愛醫院治理。警方正調查事件。
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涉案手腳有紋身男司機被捕。（陳永武攝）
涉案女乘客被捕，其隨身物品有大批衣物。（陳永武攝）
1名男警手掌受傷流血。（陳永武攝）
警員在場搜查。（陳永武攝）