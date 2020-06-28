6.28遊行．直播｜網民發起靜默遊行　警舉藍旗　砵蘭街截查15人

東區區議員徐子見及社民連曾健成日前申請今日（ 28 日）在港島遊行反對國安法，但不獲警方批准。而網絡群組則發起「6.28 靜默遊行」，呼籲市民今日響應活動，並於下午3時在佐敦港鐵站A、B出口出發，沿彌敦道行人道遊行至旺角朗豪坊，活動原則是「不集合、不口號、不逗留」。群組建議如有警察打斷或任何突發行動，參與者可自行繼續或解散。下午1時半，佐敦道及彌敦道交界，即A、B出口外十字路口，至少有9部警車戒備；而銅鑼灣一帶，下午3時有學生組織在擺設街站。

【16:04】旺角：砵蘭街被截查的十多人，大部分人已被放行，只剩1人被警方問話。

【15:44】銅鑼灣：「學生動源」在銅鑼灣街頭擺設街站，派發寫有「香港民族、獨立建國」字眼的宣傳單張。期間被警員截查，組織表示警方記錄所有成員的姓名、身分證、住址、電腦號碼等資料。

【15:40】銅鑼灣：學生動源在銅灣崇光百貨外設街站，派發傳單，有軍裝警員檢查年輕人的身份證。

【15:37】銅鑼灣：崇光百貨門口有防暴警員截查市民

【15:33】旺角：防暴警員在旺角砵蘭街一兌換店附近拉起封鎖線，現場有15名市民被截查。

【15:31】警方facebook專頁發文指，下午約3時，有人群在佐敦步行前往油麻地方向，期間有人叫囂及喊口號，更一度行出馬路。警方在油麻地甘肅街附近向人羣舉起藍旗及發出警告，指示威者有可能觸犯《公安條例》下有關未經批准的集結的罪行。警方警告人羣切勿走出馬路，否則有可能危害自身或道路使用者的安全。如任何人拒絕聽從指示，繼續企圖挑戰香港法治，警方定必果斷執法，採取拘捕行動。

大批市民沿彌敦道行人路往旺角方向前進。（陳蕾蕾攝）

【15:28】旺角：防暴警在旺角彌敦道路口拉起橙色膠帶，以防市民走出馬路。

【15:20】油麻地：示威者由油麻地內街轉出彌敦道行人路。

【15:15】銅鑼灣：時代廣場外有至少4部警車戒備，有十多名防暴警在商場外站立，部分人持圓盾，附近一帶多是購物的市民，未見有大批人聚集。有團體在時代廣場外的樹上掛起國旗，數名人士派發傳單，呼籲路人支持國安法、反對外部勢力。

【15:10】油麻地：示威者轉入廟街內街遊行，沿途高呼「7月1，維園見」口號，呼籲市民參與「7.1遊行」。

【15:00】佐敦：大批市民由佐敦出發，一直沿行人路往旺角方向前進，防暴警員沿路監察，不斷叫市民返回行人路，期間有警員舉起藍旗。

【14:58】佐敦：有市民高叫「光復香港，時代革命」口號，並沿彌敦道行人路往旺角方向前進，警方即開咪呼籲市民離開。

【14:45】佐敦：防暴警察截停搜查一名黑衣男子，其後放行。

【14:35】佐敦：地鐵站A、B出口外，各有約10個防暴警察在場戒備。