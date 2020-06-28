6.28遊行．直播｜警彌敦道大規模截查　拘50多人包括區議員

東區區議員徐子見及社民連曾健成日前申請今日（ 28 日）在港島遊行反對國安法，但不獲警方批准。而網絡群組則發起「6.28 靜默遊行」，呼籲市民今日響應活動，並於下午3時在佐敦港鐵站A、B出口出發，沿彌敦道行人道遊行至旺角朗豪坊，活動原則是「不集合、不口號、不逗留」。群組建議如有警察打斷或任何突發行動，參與者可自行繼續或解散。下午1時半，佐敦道及彌敦道交界，即A、B出口外十字路口，至少有9部警車戒備；而銅鑼灣一帶，下午3時有學生組織在擺設街站。

警方於彌敦道近登打士街交界拘捕逾50人，當中有東區區議員徐子見及油尖旺區議員林兆彬。（余俊亮攝）

警方於彌敦道及登打士街交界拘捕50多人。（羅君豪攝）

+ 7 + 6 + 5

【18:22】旺角：彌敦道近登打士街交界拘捕行動現場，有人呼叫口號，警方舉起藍旗。

【18:03】旺角：警方於彌敦道近登打士街交界截查逾50人，並將他們拘捕帶上旅遊巴，當中包括東區區議員徐子見及油尖旺區議員林兆彬。林兆彬facebook表示，警方於旺角登打士街及彌敦道交界拘捕41男12女，涉嫌非法集結罪。他又指，現場有大量普通街坊路過。

6月28日下午，警方於彌敦道近登打士街交界進行大規模截查及拘捕行動。（羅君豪攝）

6月28日下午，有人於油麻地至旺角一帶進行靜默遊行，警方進行驅散行動。（余睿菁攝）

+ 13 + 12 + 11

【16:37】旺角：再度有人聚集叫口號。彌敦道1名警員一度舉起防暴槍，防暴警員於登打士警增援，設立封鎖線並舉起藍旗。（陳康智攝）

【17:13】旺角：警方於facebook表示，自下午3時起，佐敦至旺角一帶有人羣沿彌敦道行走，期間有人走出馬路，影響路上車輛，亦有人高聲叫囂及喊口號。警方分別在油麻地甘肅街、旺角登打士街等地方，先後多次向人羣發出警告，指出他們的集結有可能觸犯《公安條例》下的相關罪行，並要求他們立即離開。

警方正在密切留意相關地的區情況，並在附近一帶加強戒備，如遇有任何人刻意破壞社會安寧，警方會迅速到場，果斷執法。

【17:00】旺角：警方於西洋菜南行設立封鎖線，要求在場人士後退，並稱會進行執法行動。兩旁商舖落閘。

【16:55】旺角：最少3輛警方抵達西洋菜南街增援，警方隨即解開封鎖線。

【16:51】旺角：西洋菜南街位置，在場人士與警員爭執，其後發生推撞，1名警員倒地，警方一度施放胡椒噴霧，兩名聲稱記者年青男女帶入封鎖線，兩人其後獲放行。1名男記者疑「中椒」不適。附近商舖落閘。

【16:49】警方於facebook表示，在銅鑼灣近東角道檢獲經改裝而成的鐵釘工具。警方指，下午4時許，在銅鑼灣近東角道一帶執勤期間，在1個電箱旁發現兩個經刻意改裝的鐵釘工具。該工具是由塑膠管穿起多支鐵釘而成，而警方上月亦曾在香港島薄扶林道的馬路上發現類似物品，當時更有車輛的車軚懷疑被有關鐵釘刺穿。警方在銅鑼灣一帶加強巡邏，追蹤擺放鐵釘的犯人；並全速搜索清理其餘危險物品，務求讓市民能使用一條安全的道路。

警方警告，如任何人嘗試作出危害他人生命安全的行為，警方定必果斷執法，絕不容許違法之徒逍遙法外。

【16:37】旺角：再度有人聚集叫口號。彌敦道1名警員一度舉起防暴槍，防暴警員於登打士警增援，設立封鎖線並舉起藍旗。

+ 4 + 3 + 2

【16:18】旺角：根據警方說法，綠衫男子曾先生在去年12月於洗衣街疑設置路障，干犯公眾地方阻礙罪，其後又於今年6月中在旺角違反禁足令。今日被警方截查約半小時，但警方終確認他並非身處禁足令範圍，遂讓他離開。他表示，不滿本港立《國安法》，加上警方禁止七一聚集，失去遊行自由，因此今日跟隨靜默遊行隊伍，表達其訴求。

警在朗豪坊一帶巡示。

【16:11】油麻地：警方於近登打士街彌敦道行人路進行驅散，人群逐漸散去。

【16:04】旺角：砵蘭街被截查的十多人大部分被放行，只剩1名身穿綠衫的男子被警方問話，至今約半小時。

【15:44】銅鑼灣：「學生動源」在銅鑼灣街頭擺設街站，派發寫有「香港民族、獨立建國」字眼的宣傳單張。期間被警員截查，組織表示警方記錄所有成員的姓名、身分證、住址、電腦號碼等資料。

【15:40】銅鑼灣：學生動源在銅灣崇光百貨外設街站，派發傳單，有軍裝警員檢查年輕人的身份證。

【15:37】銅鑼灣：崇光百貨門口有防暴警員截查市民

【15:33】旺角：防暴警員在旺角砵蘭街一兌換店附近拉起封鎖線，現場有15名市民被截查。

【15:31】警方facebook專頁發文指，下午約3時，有人群在佐敦步行前往油麻地方向，期間有人叫囂及喊口號，更一度行出馬路。警方在油麻地甘肅街附近向人羣舉起藍旗及發出警告，指示威者有可能觸犯《公安條例》下有關未經批准的集結的罪行。警方警告人羣切勿走出馬路，否則有可能危害自身或道路使用者的安全。如任何人拒絕聽從指示，繼續企圖挑戰香港法治，警方定必果斷執法，採取拘捕行動。

大批市民沿彌敦道行人路往旺角方向前進。（陳蕾蕾攝）

【15:28】旺角：防暴警在旺角彌敦道路口拉起橙色膠帶，以防市民走出馬路。

【15:20】油麻地：示威者由油麻地內街轉出彌敦道行人路。

【15:15】銅鑼灣：時代廣場外有至少4部警車戒備，有十多名防暴警在商場外站立，部分人持圓盾，附近一帶多是購物的市民，未見有大批人聚集。有團體在時代廣場外的樹上掛起國旗，數名人士派發傳單，呼籲路人支持國安法、反對外部勢力。

【15:10】油麻地：示威者轉入廟街內街遊行，沿途高呼「7月1，維園見」口號，呼籲市民參與「7.1遊行」。

【15:00】佐敦：大批市民由佐敦出發，一直沿行人路往旺角方向前進，防暴警員沿路監察，不斷叫市民返回行人路，期間有警員舉起藍旗。

【14:58】佐敦：有市民高叫「光復香港，時代革命」口號，並沿彌敦道行人路往旺角方向前進，警方即開咪呼籲市民離開。

【14:45】佐敦：防暴警察截停搜查一名黑衣男子，其後放行。

【14:35】佐敦：地鐵站A、B出口外，各有約10個防暴警察在場戒備。