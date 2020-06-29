元朗「黃店」亞玉冰室東主一家三口遇襲　遭人扯落車圍毆

元朗發生襲擊傷人案，導致一家三口受傷。28日深夜11時許，報案中心接獲1名男子報案，指他與妻子及兒子，在元朗西裕街街頭遇襲。救護員接報後迅至現場，發現3名傷者，立即為他們治理，初步得悉，他們收檔後取車返家，上車時卻被人扯落車圍毆。他們分別手、腳、眼部受傷，所幸送院時清醒。3男1女涉案疑人，事後乘的士逃去。警方搜查無果，未有人被捕。

警方接報後到場調查，並在附近一帶搜索，暫未發現行兇者。3名傷者由救護車送院治理，送院時清醒。據了解，傷者為元朗一間「黃店」食肆的東主及妻兒，而遇襲地點正好是該食店門外。此外消息稱，涉嫌襲擊的4人，分別是3男1女，得手後乘坐的士離開現場。

元朗區議員張秀賢較早時在facebook指出，遇襲的為「亞玉冰室」的東主夫婦，他到醫院探望傷者後，於29日凌晨零時更新情況。他在facebook帖文中指出，受傷東主憶述，他們於上車後，被3男1女企圖拉開車門襲擊，糾纏間，東主的左臉、左頸被抓傷，衫亦被扯爛；其妻則右眼及左手手肘受傷，又指現時正在驗傷，稍後會錄取口供。張亦有提及，涉案的4名男女，事後乘的士逃去，呼籲如有閉路電視等拍攝到當時情況的影片，可聯絡他。

警方表示，於28日11時12分接獲報案。案件列作「襲擊導致他人身體實際傷害」，涉案疑人為3男1女，暫未有人被捕。