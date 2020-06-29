彩虹邨可疑男出言性騷擾女童　警列遊蕩　刑偵隊接手調查

彩虹邨小學女童日前被可疑男子以借筆為由誘騙入暗巷，被出言性騷擾。警方指6月25日凌晨接獲報案，經初步調查後將案件暫列遊蕩，交由黃大仙警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。房屋署則表示彩虹邨所有樓宇出入口和升降機均設有閉路電視24小時監察，會配合警方的調查工作。

女童父母向邨內商戶找到閉路電視，相信疑人當時身穿黃色衣服，揹斜揹袋。（莫灝哲提供）

黃大仙區議員莫灝哲周三（24日）接獲事主母親求助，指同日就讀小學的女兒放學回家途中，遇到一名男子借筆，被誘至金漢樓附近隱蔽暗巷出言騷擾：「你今日有冇戴bra（胸圍）？」女童馬上離開回家向母親反映，母親再向區議員求助，希望警惕街坊。

警方回覆指，黃大仙警署於6月25日凌晨接獲報案，指6月24日下午1名形跡可疑男子在彩虹邨向一名未成年女子主動搭話。經初步調查後，案件暫列遊蕩，交由黃大仙警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。黃大仙警區一直密切留意區內情況及罪案趨勢，適時採取相應行動，並因應區內的罪案情況，適當調配人手進行巡邏。

房屋署則表示彩虹邨所有樓宇出入口和升降機均設有閉路電視24小時監察，彩虹邨辦事處會配合警方的調查工作，並已加強保安在外圍地方巡邏、在邨內張貼通告，提醒居民教導小孩子對陌生人提高警愓。