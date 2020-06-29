抽血員戴反警飾物惹不滿　醫管局員工陣線派飾物﹕抗議白色恐怖

上周二（23日）紅十字會輸血服務中心在九龍灣輔警總部舉辦捐血活動，因一名抽血員佩戴反警飾物，引起捐血警員不滿，最終暫停捐血活動。醫管局員工陣線（下稱陣線）今午（29日）在沙田威爾斯親王醫院擺街站，向職員派發「反抗」易拉扣。副主席羅卓堯批評醫管局雙重標準，主席可登報撐國安法，職員身上有表達意見的物品卻容不下，認為是製造職場白色恐怖，以打壓員工表達的自由。陣線希望透過派發「反抗」易拉扣，呼籲醫護人員不要被嚇怕，及向涉事抽血員表達支持。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，今次的活動是為了表達對事件關注，以及向涉事抽血員表達支持。政權企圖令人噤聲，希望醫護人員不要被嚇怕。他又指，尚未能了解該名抽血員具體戴了什麼物件，但認為並不是重點。今次事件反映醫管局雙重標準，醫管局主席可以在報章上表示支持國安法立場，員工只是職員證後有圖案卻容不下，認為是製造職場白色恐怖，形成寒蟬效應，以打壓員工表達的自由，令大家不敢表達政見。

至於醫管局指會調查有關職員是否有欠專業，會嚴肅跟進。羅認為，只要工作程序上不會因對方立場而有差別待遇，便是維持專業。他批評醫管局製造白色恐怖，企圖令醫護人員在不同情況下不可以表達個人意見。