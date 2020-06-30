7.1回歸日升旗禮不設公眾席　警方關注炸彈襲擊傳言

7.1回歸日前夕，全國人大常委會全票通過「港版國安法」草案，為防民情反彈，警方部署至少6000警力應付所有可能出現的衝突。警方注意到網絡流傳一名男子疑策劃炸彈襲擊，正關注此人物及傳言動機。明早（1日）8時灣仔金紫荊廣場升旗禮如常舉行，特首林鄭月娥和政府高層官員將出席，但以「公共衞生風險」為由不設公眾席。

警隊內部及撐警群組流傳一名綽號「細鬼」的男子，疑在回歸日策劃炸彈襲擊，警方正密切關注。（網上圖片）

全國大人常委在北京通過《港區國安法》，明天7月1日香港回歸23周年，明天上午8時在香港會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行升旗儀式，特首林鄭月娥和政府高層官員將會出席升旗儀式和慶祝酒會。儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家陳永和黃華裳領唱國歌；特區政府紀律部隊會在空中和海上敬禮。但考慮到近日的公共衞生風險，升旗儀式不會設立公眾觀禮區。升旗儀式結束後，特區政府會在香港會議展覽中心三樓大會堂舉行慶祝酒會，特首將為酒會主禮。

警隊內部及撐警群組流傳一名綽號「細鬼」的35歲姓陳男子，被警方列為高度危險人物，稱或在7.1當日策動炸彈襲擊，警方正密切關注，並調查此人及流言動機。

會展外圍架設2至3米高的大型白色及藍色水馬，警方亦會外圍拉起鐵閘，以及設立警崗。（蔡正邦攝）

警方及運輸署昨日凌晨12時起已於灣仔北一帶封路，並在會展外圍架設2至3米高的大型白色及藍色水馬，警方亦會外圍拉起鐵閘，以及設立警崗。據知，六大總區應變大隊的「第一梯隊」（T1）及「第二梯隊」（T2）約4000警力，將會在港島高風險地區，如政府總部、立法會及灣仔會展一帶布防、高調巡邏及候命。警員屆時會配置所有防暴裝備，水炮車及銳武裝甲車亦會奉命出動。至於「第三梯隊」（T3）約近2000警力，則會留守各大警區，以應對各區突發事件。

運輸署因應7.1升旗儀式，今日凌晨12 時起至 7月1日上午11 時，將會禁止所有車輛駛入灣仔北博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道通往 博覽道的唯一支路、介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道、介乎中環及灣仔繞道 (東行)灣仔入口與菲林明道之間的一段龍和道(東行)。警方屆時會在上述受影響地區嚴格執法，包括重複票控及拖走違例停泊的車輛，且不會事先通知。