6.30各區情況│觀塘apm示威者叫口號　防暴拉封鎖線截查多人

今日（30日）是去年8.31太子站事件發生十個月，同時，全國人大常委會今早全數通過港區《國家安全法》草案，不同政見市民在多區進行支持或反對行動。 網上有網民發起晚上6時在全港港鐵站出入口獻花活動，另外亦有網民發起觀塘「和理sing」及馬鞍山新港城進行和你唱活動。太子站下午出現持中國國旗支持者聚集，其間女子報稱遇襲，附近大批防暴警員戒備。

傍晚約6時53分，大批防暴警再度進入apm，並在1樓設立封鎖線，截查數名市民。警方舉起藍旗。警方表示，現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。（羅君豪攝）

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【19:28】觀塘：防暴驅散示威者後，再度撤離apm，現場亦暫無示威者叫口號。

【19:10】觀塘：警員撕走示威者標語，並持續截查行動。

【18:53】觀塘：大批防暴警再度進入apm，並在1樓設立封鎖線，截查數名市民。警方舉起藍旗。警方表示，現場人士正參與未經批准的集結，要求即時離開，否則會被驅散。其後又在中庭位置拉起封鎖線。

【18:40】太子：警方於太子站B1出口對開橋底拉起封鎖線，只准記者在封鎖線內採訪，保留部分行人路空間予途人。

【18:25】觀塘：警方暫時撤離apm商場，示威者再度聚集呼叫反修例及港獨口號，亦有人呼籲七一上街。在中庭及各層圍欄人數近100人。

【18:19】太子：油尖旺區議員余德寶及林兆彬於太子站外收集市民花束，陸續有市民到場獻花。

警方表示，現場人士正參與未經批准的集結，要求即時散去。（黃偉倫攝）

10多名防暴警進入apm商場中庭。（黃偉倫攝）

觀塘apm商場有數十名市民高叫口號。（黃偉倫攝）

【18:17】觀塘：警方於apm商場內舉黃旗，並指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時散去。

【18:15】觀塘： 10多名防暴警進入apm商場中庭。

【18:00】觀塘：apm商場內中庭及各層圍欄有數十名市民聚集及高呼口號等。

下午4時許，旺角警署外、太子站C1出口位置，一批持中國國旗人士聚集，其間有女子報稱遇襲，警方將報稱遇襲人士帶返警署內了解。大批防暴警員在附近戒備。

現場消息稱，支持者操鄉音粵語，及至5時半左右，他們將支持橫額等用具收起，並散去。