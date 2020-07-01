嫌「奄仔蟹」無膏搗亂海鮮酒家　事隔3小時兩惡煞扑爆3魚缸

觀塘發生食肆被搗亂事件。7月1日凌晨零時許，據報有2名男子，手持硬物到觀塘宜安街6A地下一間海鮮酒家，扑爆面向店外的3個魚缸，又打爛收銀機及數張檯凳，隨即逃去。警方接報到場調查，兜截後無果，暫未有人被捕。

+ 5 + 4 + 3

酒家負責人顏太指，她們沒有與人結怨，但於事發4小時前，即6月30日晚上8時許，當時有2名操客家話的男子到酒家光顧，期間向店員詢問蟹的菜式。店員向他們推薦奄仔或膏蟹，又指時令的奄仔用鹽焗會較香口，而價格為25元一両。2名客人遂點奄仔蟹，店員亦即場秤重，價錢為400元，他們認為沒問題就入廚房烹調。

惟當該碟蟹端上桌時，其中1名客人不滿，「呢隻係膏蟹?」但顏太指是奄仔蟹。該客人認為該蟹不夠膏，顏太則指該蟹膏足夠，亦邀鄰檯客人判斷，亦認為該蟹已經「爆晒膏」。該客人突然喝道：「依家我係咪唔X識食呀?你呃X我呀?呢啲叫爆膏?」但對方則不同意。

顏太認為雙方各執一詞，為免無謂爭執，於是說出口指取消該蟹菜式，並打算收回該碟蟹。但該檯客另1名客人，竟出手拿蟹品嘗，顏太見狀大怒，立即將該碟蟹拿走並倒掉。

該男客亦發脾氣，當場掉杯發洩。2名男客於大約晚上9時離去，結帳時全單為280元，並已取消400元的蟹錢。2人拋下300元不用找續，不發一言離去。

未料約3小時後，就有2名大漢破壞其食店魚缸。顏太指出，該2名破壞魚缸的男子，並非上述2名食客，但懷疑兩者有關。警方將案列作「刑事毀壞」跟進。