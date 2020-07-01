潛水失蹤｜男子七星排潛水　未按時返船　蛙人出動搜救

今午(1日)一時許，一名年約30歲的男子七星排潛水，惟於約定時間未返回船上，同行潛水人士見狀報警求助。消防蛙人接報後到場搜索，目前行動仍在進行中。 據報，失蹤男事主32姓謝，一行人相約於北果洲東北面對開約5海里的七星排潛水。

+ 4 + 3 + 2

據悉，男事主熱愛潛水，今日獨自參加一間潛水公司的七星排潛水團行程，潛水團有40名參加者及5名工作人員，他順利覓得團友照應。一行人今早9時於西貢碼頭出海，至10時45分抵達七星排，惟因水流湍急，他們未有即時落水，及至中午12時，水流放緩，開始有人落水，男事主亦於15分鐘後落水。

據悉，由於七星排水深，潛水員一支氣樽只能使用30分鐘，上水的參加者表示，水底污濁，要求轉往萬宜水庫東壩潛水，然而，點名時發現男事主不在場，及至下午1時許，決定報警。

水警輪、消防船及政府飛行服務隊直升機陸續接報到場搜救，消防蛙人多次下水搜索，惟未有發現，搜救持續進行。涉事潛水團逗留至下午5時15分獲准離開。

翻查資料，過往本港曾發生多宗上水活動意外。

2020年6月25日，一名36歲姓李會計師與友人在九龍仔游泳池主池，練習自由潛水時，意外在池底暈倒，最終不幸身亡。

2020年5月31日，一名27歲姓劉女子於橋咀碼頭對開20米海面，玩浮潛期間遇溺，被熱心人士救至岸邊進行急救，及後再由直升機將其送院搶救，事後女子回復清醒。

2020年5月2日，一名42歲姓鄧男子於大嶼山籮箕灣潛水時疑遇溺，其友人赫見他在海中載浮載沉，將其救起並報警，及後再由直升機送院搶救，惟最終證實不治。