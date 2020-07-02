18歲仔「揸大膽車」　與警追截15公里　時速150馬鞍山市中心狂飊

1名年滿18歲僅兩個月的少年，今日（1）晚上「揸大膽車」載同1名友人，在馬鞍山繞道遇警方路障，立即掉頭逆線逃走，在市中心與被3輛警車追截5公里，以時速150公里瘋狂駕駛，闖8支紅燈，一度衝撞警車，逃至企嶺下1露天停車場棄車，蹲在另1輛車後匿藏，惟最終被警員搜獲被捕，而友人則逃去無蹤。由馬鞍山市中心至鄉郊，雙方追截約15公里。

18歲被捕司機報稱從水喉工程工作，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」及駕駛時無有效第三者保險，被扣留調查。（黃廸雯攝）

18歲被捕司機報稱從水喉工程工作，涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」及駕駛時無有效第三者保險，被扣留調查。

事發晚上8時半，新界南交通部特遣隊進行反罪惡巡邏，在馬鞍山繞道向西貢方向近迴旋處設置路障。及至9時許，警方接獲報案，指1輛藍色私家車駛近路障前約100米，突然掉頭逆線逃走，警方即時響起警號，前往馬鞍山市中心進行兜截。

其後警方於頌安邨發現涉事可疑私家車，私家車隨即逃走，3輛警車展開追截，私家車於限速50公里的市中心，以時速150公里超速行駛，其間8度衝紅燈，更曾衝撞警車，造成1輛警車左車頭、右車身刮花及凹陷，私車家車窗亦破損。

由市中心至鄉郊，警方追截共約15公里，最後在企嶺下老圍露天停車場發現涉事私家車，但車輛已停車熄匙，司機及1名乘客已逃離車廂。警員進行搜索，在其他車輛的死氣喉上發現涉事私家車車匙，其後發現司機蹲在1輛私家車後躲避，於是將他拘捕，而乘客則已逃跑下山無蹤。

警方搜查涉事私家車，車上無可疑物品，懷疑被捕司機因「揸大擔車」而逃走。