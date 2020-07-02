屯門奪命火｜良景邨起火樓層曝光　毗連單位前年大火奪1命

今日凌晨發生致命火警的屯門良景邨良萃樓，肇事單位仍未解封，消防及警員到場調查起火原因。單位仍傳出陣陣燒焦味，公共走廊牆身燻黑、地下滿佈積水。火警中約有200人疏散離開，有街坊憶述在睡眼惺忪時聽到警鐘聲，推開後樓梯門時發現充滿濃煙，惟眾人仍能處變不驚，有秩序地走火警。翻查資料顯示，前年1月，起火單位旁邊另一單位亦發生奪命火警，該單位女戶主身體多處燒傷死亡。

《香港01》記者重返良萃樓7樓，肇事單位仍未解封，消防及警員到場蒐證以調查起火原因。單位外的公共走廊的天花及牆身燻黑、地下滿佈積水，位於起火單位附近的後樓梯同是牆身燻黑。居住在7樓的劉先生指，凌晨3時許聽到火警鐘響起便逃生，後樓梯濃煙密布，幸眾人仍能有秩序地疏散到地面。同樣居住在7樓的歐先生憶述，火警鐘響起後走廊滿佈濃煙，「呢度仲睇到路，行出少少就睇唔到」。

大火波及鄰近單位 家中一片漆黑

起火樓層共有3條公共走廊，居住在7樓、不鄰近起火單位的吳小姐表示凌晨時份聽不到火警聲響，「瞓到冧樓都唔知」，至今早才知悉發生火警。吳小姐續指，其朋友居住在起火單位旁邊，其寓所熏得一片漆黑，家中滿佈積水。

肇事單位仍未解封，消防及警員到場蒐證，調查起火原因。（陳蕾蕾攝）

毗連單位2年前曾發生奪命火

2018年1月，起火單位旁邊另一單位亦發生奪命火警，48歲姓黃女戶主身體多處燒傷死亡。而該單位於18年前亦曾發生火警，黃婦當時全身多處燒傷。