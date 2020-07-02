【奇幻漂流】32歲男七星排潛水失蹤　一日後弓洲尋回　身體無受傷

32歲男子昨日於北果洲對開潛水失蹤，消防、水警及政府飛行服務隊經一日搜索無果，救援人員今日（2日）繼續進行海空搜索。直至下午3時許，警方接獲報案稱，於塔門對開以西的弓洲發現一名男子，警方到場，證實男子為昨日失蹤的潛水男子，他由水警輪送至馬料水水警基地，了解事主流落孤島的一夜。 潛水歷險會創辦人區紹堅稱，七星排與弓洲相距約30公里，懷疑事主有機會被水流沖到弓洲。

失蹤一日的32歲姓謝男子，今日於弓洲尋回。

事主昨日與一行40人前往潛水熱點七星排潛水，他於北果洲東北面對開約5海里潛水，惟遲遲未有返船，團友察覺不妥，立即報警求助。警方、消防及直升機到場搜救，惟未有發現。警方表示，今日下午3時許接報，於弓洲發現一名男子呼救，駛經船隻發現報警，警員經初報調查，發現該名32歲姓謝男子，為昨日於北果洲東北面對開5海里潛水失蹤的男子，他身體未有受傷，拒絕送院，被送往馬料水水警基地。

潛水專家：估計隨水流被沖走

潛水歷險會創辦人區紹堅表示，七星排位於本港東北面海域，與弓洲相距約30公里，估計男事主隨水流沖往弓洲，「沖歪啲隨時返咗大陸」。

他指，外國同樣有海上漂流1天的案例，並非十分罕見。他指，一般潛水員會帶備「象拔」及風鳴器落水，發生意外時求救。他指，「象拔」外形像演唱會打氣棒，4至5呎長，顏色鮮艷，以便船家或救援人士容易在海上發現墮海人士。據了解，男事主昨日登船雖帶備了「象拔」，但潛水時未有帶落水。

記者於Google Map估算由七星排至弓洲，繞過障礙的兩段直線距離約為25公里，有專家則估計兩處相距約30公里。（Google Map截圖）