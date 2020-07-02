屯門奪命火｜鄰居目擊男戶主救火喪命　遺下妻子及智力障礙女兒　

屯門良景邨良萃樓今日（2日）凌晨發生的奪命火警，單位1輛置於床底的電動滑板車懷疑起火引致火警，63歲姓王男戶主與妻女及時逃出，惟男戶主打算自己拉喉救火，最後不幸喪命。同層住戶指，喪生火場的63歲姓王男戶主為退休食環署職員，原與妻子及幼女一家三口居住上址單位，幼女患有智力障礙。有住戶親睹，王戶主拉動消防喉救火，惜最終葬身火海。

火警波及同層其他單位，7樓走廊外牆被熏黑，有單位將波鞋放在門外水渠上。（黃廸雯攝）

火警波及同層其他單位，7樓走廊外牆被熏黑，有單位鐵閘損毀。（黃廸雯攝）

居住在7樓10多年的住戶表示，7樓各住戶關係融洽，王姓死者生前與妻子育有兩女，長女早已遷出單位，20多歲幼女則患有智力障礙，一家三口同住。

該住戶憶述，昨日凌晨家中的小狗狂吠不停，方發現門外大火，幸有在門縫「貼邊」，才避免濃煙入屋，「冇熏黑（單位）已經萬幸」。他指，繼2018年後，同層再有人葬身火海，大廈火警「一次又一次」，驚呼「好恐怖呀大佬」，他已聯絡社署安排臨時住屋。

另一鄰居親眼目擊姓王死者救火過程，稱死者曾叫妻子「拉長啲條喉」，但妻子連同在𨋢門前的女兒逃離火場時，死者卻未及離開。鄰居指，死者是退休食環署職員，生前「好鍾意整嘢」、「間房都自己間」，相信「（電動滑板）車佢自己玩」。