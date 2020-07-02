違港區國安法被捕10人　涉煽動或教唆他人分裂國家　8人獲保釋

《港區國安法》生效後首個七一，在民陣遊行被警方反對舉行下，昨日仍有大批人士於港島參與遊行示威，警方拘捕370人，當中6男4女涉嫌違反《港區國安法》，部分人涉嫌持有、揮舞或展示包括寫有「香港獨立」、「民族自強」的旗幟或標語，另外有展示「光復香港」、「時代革命」旗幟及衣服的人士被同涉《港區國安法》被捕。消息指，被捕10人當中部分人今晚仍被扣查，獲保釋包括一名15歲少女。消息又指，警方認為被捕人涉嫌違反港區國安法第21條，煽動他人分裂國家，將就案件諮詢律政司意見。 【23:10更新】警方指昨日在全港各區多處的執法行動中共拘捕6男4女，年齡介乎15至67歲，涉嫌作出煽動或教唆他人分裂或顛覆國家的行為，違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》。4男4女已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到，其餘2名被捕男子現正被扣留調查。

七一遊行被禁，大批人昨日仍於港島一帶聚集及示威。（資料圖片／粱鵬威攝）

昨日涉嫌違反港區國安法被捕的人士為6男4女，當中7人警方昨日於Facebook發佈有關案件資料，他們分別因藏有、揮舞或展示包括寫有「香港獨立」、「民族自強」、「光復香港」、「時代革命」等旗幟、標語及印刷品。另外一宗警方未有於Facebook發佈的涉嫌違反港區國安法案件，發生於港鐵沙田站外，1名23歲無業男子身穿印有「光復香港」的T恤，被警員拘捕。

消息指，被捕10人昨日被拘捕後帶返警署，當中9人至今晚仍被扣查，只有一名15歲中學女生獲保釋候查。警方晚上約11時更新指，4男4女已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到，其餘2名被捕男子現正被扣留調查。消息又指，警方認為被捕人涉嫌違反港區國安法第21條，煽動他人分裂國家，將就案件諮詢律政司意見。

港府聲明：「光復香港 時代革命」有港獨含意

特區政府於晚上發聲明指，「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。

7月1日涉嫌違反《港區國安法》被捕案件：

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—下午約1時30分，警方於百德新街截查一名男子，在其身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟，於是將他拘捕

—下午2時30分，警員於銅鑼灣羅素街近堅拿道東截停兩名36歲女子，在其隨身物品中搜獲寫有「民族自強 香港獨立」標語的印刷品，兩人被拘捕

—下午約3時30分，警員指於銅鑼灣利園山道見到一名15歲少女揮動印有「香港獨立」的旗幟，於是將她拘捕

—下午近3時，警方於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語，於是將女子拘捕

—下午近3時半，一名男子在灣仔柯布連道近謝斐道駕駛一輛插著寫有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，撞向正在附近執勤的警務人員，3名警員分別手部及膝部等位置受傷，23歲男司機涉嫌瘋狂駕駛及違犯《港區國安法》被捕

—下午接近4時半，警方指示威者無視警方多次的警告在高士威道近銅鑼灣運動場外非法聚集。警方採取拘捕行動，發現一名26歲男子藏有「香港獨立 Hong Kong Independence」的旗幟

—一名23歲無業男子於港鐵沙田站外，身穿印有「光復香港」的T恤，被警員拘捕