屯門奪命火｜良景邨火警釀1死2傷　女兒：媽媽無諗過爸爸走唔到

屯門良景邨良萃樓發生奪命火警，意外中遭成一死兩傷。63歲男戶主葬身火海，今（3日）早妻子及兩名女兒前往殮房認屍，眾人神情悲哀。死者大女兒事後返回良景邨涉事單位了解，她向《香港01》記者透露，事發時妹妹先發現家中起火，於是大叫「走啦」，妹妹光著腳逃至地下。媽媽之後亦逃去，豈料當她發現丈夫沒有落樓，再折返現場找尋時，爸爸已暈倒在地，「媽媽冇諗過爸爸會走唔到出嚟。」 涉事單位被嚴重燒毀，窗框變形、牆身剝落，恐修復需時。房屋署稱，意外後已即時為涉事家庭在良景邨安排一個單位臨時居住。

今早死者妻子及兩名女兒前往殮房認屍，眾人神情悲哀。（蔡正邦攝）

昨日（2日）凌晨3時許，屯門良景邨良萃樓7樓一個一家三口居住的單位發生火警，消防到場灌救及疏散住戶，涉事單位女戶主及患有智力障礙的幼女逃離火場，而男戶主則打算拉喉救火，惜最終葬身火海。今早死者妻子及兩名女兒前往殮房認屍，眾人神情悲哀。

死者大女兒事後返回良景邨涉事單位了解，她向《香港01》記者透露，事發時是妹妹先發現床有熊熊火光，於是大叫「走啦」，妹妹光著腳逃至地下，才發現父母沒有一起下樓，心急得到處找人。

事後大女從母親處得知，媽媽當時協助爸爸拉消防喉，欲往火場救火，惟他們不知道要敲碎火警鐘玻璃才可啟動消防泵，消防喉拉至屋內才發現只有少量水。當時女住戶在保安的叮囑下離開，以為丈夫會尾隨一同逃生，豈料當她發現丈夫沒有落樓，再折返現場找尋時，他已暈倒在地，「媽媽驚，完全唔知發生咩事，媽媽冇諗過爸爸會走唔到出嚟。」

單位窗框變形，遍地灰燼。（陳蕾蕾攝）

消防處職工總會副主席聶元風稱，市民應否自行救火，要視乎現場環境及自身是否有足夠滅火救援的知識，如只是普遍廚房煮食起火，可嘗試熄火；但若發現火勢甚大，現場熊熊大火，第一時間要顧及自身安全，不要強行救火，因若不幸吸入濃煙可致命。聶元風又指，消防處有定期於社區舉行活動，教育市民如何評估火場環境及使用消防喉轆，發現接觸到的市民中大多數不懂如何運用消防喉轆，認為市民遇上火警時，應報警求助及前往安全位置等候，讓消防員到場撲滅火。

消防處網頁有教導如何使用消防喉轆，稱火警時應先選擇使用最近火場而位置又安全的消防喉轆，跟著敲碎火警鐘玻璃便啟動警報及消防泵。開盡輸水管的來水掣，從喉轆絞盤處拉出消防膠喉，並在安全距離對準火源，再把喉咀的開關掣撥至開的位置。

現場所見，涉事單位已被嚴重燒毀，屋內滿地灰燼，牆身被燒至剝落、窗框變形，女戶主及幼女恐暫時未得歸家。房署事後已為涉事家庭於良景邨安排一個單位作臨時居住，亦已聯絡有關政府部門及機構等，為該家庭提供適切援助。